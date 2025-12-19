La gasolina más barata de este viernes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Hoy, viernes 19 de diciembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en Los Realejos, en la estación de servicio PETROPRIX, CALLE ANAGA, 1, donde la Gasolina 95 está a 0,974€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, tiene el gasoil a 0,985€ el litro. En San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, la estación de servicio OCÉANO TACO, CALLE SANTA AMELIA, 20, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,985€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro. También puedes optar por la estación TGAS-TU TRÉBOL, de Adeje en la isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 0,985€ el litro.

La estación de TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,100€ el litro. Otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro.

Tenerife tiene hoy, viernes 19 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Los Realejos, CALLE ANAGA, 1, en la estación de servicio PETROPRIX a 0,974€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 0,985€.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,355€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,369€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,185€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,255€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy viernes 19 de diciembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,169€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,245€ el litro en la estación PCAN.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,519€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,519€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,398€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,419€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 19 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,369€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera en Avenida de Colón tiene un precio de 1,374€ el litro.

La Gomera tiene hoy, viernes 19 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN a 1,434€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,434€.

La estación de SAN SEBASTIAN en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,494€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,494€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98 en la estación TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,110€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 0,985€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL que tiene la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 0,985€ el litro. La estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,995€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, viernes 19 de diciembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio DISA LOS MAJUELOS, que ofrece el mismo carburante a 1,054€ el litro en Avenida Los Majuelos, 26.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,110€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera DISA LOS MAJUELOS también ofrece la Gasolina 98 a 1,154€ el litro en Avenida Los Majuelos, 26.

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 0,985€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,084€ el litro en la estación DISA LOS MAJUELOS en Avenida Los Majuelos, 26.

