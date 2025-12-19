Eugin compra el Instituto Bernabeu para crear el segundo mayor grupo de fertilidad de España

Movimiento de calado en el negocio de las clínicas de fertilidad. El grupo de capital privado Buenavista Equity Partners ha anunciado este viernes su entrada en el capital del Instituto Bernabeu a través de su participada Eugin. Una operación que dará lugar al segundo mayor grupo del sector en España.

La cadena de clínicas fundada por Rafael Bernabéu era uno de los pocos actores del negocio de la fertilidad que mantenía su carácter familiar, tras el desembarco en los últimos años de los fondos de inversión en la mayoría de grupos que operan en este ámbito, como fue el caso del IVI, propiedad de la norteamericana KKR.

Buenavista (antiguamente conocida como GED) entró en el segmento de la reproducción asistida en noviembre de 2023, cuando se hizo con los activos en Europa y América Latina de Eugin, una cadena de origen catalán, pero que, por entonces, estaba en manos del grupo alemán de la sanidad privada Fresenius. Por su parte, el IVI se quedó con las clínicas que este grupo tenía en Estados Unidos.

Con esta adquisición, Eugin se conforma como el segundo mayor grupo de fertilidad de España y uno de los más importantes de Europa y Latinoamérica. De forma conjunta, ambas firmas suman una capacidad para atender a más de 10.000 pacientes anuales a través de sus 45 clínicas, en 9 países, entre los que destacan seis europeos, como España e Italia, y tres en Latinoamérica.

La operación representa un hito transformacional para Eugin, al reforzar su posicionamiento en el mercado español de fertilidad y ampliar sus capacidades como compañía de referencia, según apuntan desde la firma compradora. Esta adquisición permitirá aprovechar claras complementariedades como la puesta en común de know-how que se encuentra a la vanguardia del sector, así como el beneficiarse de economías de escala, señalan las mismas fuentes.

Líderes en reproducción asistida

Fundada en 1985, Instituto Bernabeu es una empresa referente en la medicina reproductiva, con presencia en España e Italia a través de 10 clínicas, que atiende tanto a pacientes nacionales como internacionales. En 2024, el grupo sanitario alicantino registró una facturación de 31,4 millones de euros, con un beneficio consolidado de 3,3 millones.

Según las fuentes consultadas, la intención de Buenavista es continuar con la marca Bernabeu, dado el prestigio que acumula, y también mantendrá al actual equipo directivo, que encabeza una de las hijas del fundador, Andrea Bernabeu. Eso sí, la operación supone la salida de la familia Bernabeu del accionariado, ya que Buenavista se hace con el 100 % del capital.

Uno de los laboratorios del Instituto Bernabeu. / INFORMACIÓN

En una comunicación a los trabajadores del centro, Andrea y Sómnica Bernabéu han destacado que la decisión de venta "se ha adoptado únicamente desde la convicción de que el acuerdo alcanzado refuerza el proyecto de Instituto Bernabeu, impulsa su crecimiento bajo la misma marca, y garantiza la continuidad de nuestro modelo mediante la preservación del equipo de dirección actual, la protección de todos los puestos de trabajo, así como el mantenimiento de los valores éticos y profesionales que siempre nos han definido".

Además, apuntan que seguirán trabajando por el buen nombre del ginecólogo fallecido en agosto de 2024 a través de la fundacion que lleva su nombre.

Por su parte, desde Buenavista, aseguran que "la incorporación de Instituto Bernabeu sitúa a Eugin en una nueva dimensión estratégica, consolidando un grupo líder en Europa y Latinoamérica definido por la excelencia médica. Esta inversión está muy alineada con la filosofía de inversión para el fondo B/Buyout III, ya que permite sumar capacidades y sinergias para escalar el negocio e impulsar su internacionalización".

La gestora ha estado asesorada en esta operación por Addleshaw Goddard, Herbet Smith Freehills, PWC, EY e Interpath; mientras que Instituto Bernabeu ha contado con Deloitte y Garrigues. Por su parte, de la financiación se ha encargado Tresmares.

Buenavista Equity Partners es una gestora independiente fundada en el año 1996 que opera en el segmento del middle-market. Actualmente gestiona más de 1.300 millones de euros a través de diferentes vehículos de Private Equity, Infraestructuras y Venture Capital. Se trata de un viejo conocido del sector empresarial en la provincia de Alicante ya que, entre otras inversiones, también tuvo una participación mayoritaria en la firma de desarrollo de software y gestión de servicios para el cobro de impuestos GTT.