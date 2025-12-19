El BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia con 3.960 millones para remunerar al accionista

El BBVA ha anunciado este viernes un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por un importe máximo de 3.960 millones de euros, el mayor de su historia. La medida se enmarca en el anuncio que realizó hace un par de meses, una vez confirmado que su oferta de compra (opa) sobre el Sabadell no había tenido éxito, de que se disponía a "acelerar" el plan de retribución al accionista que desveló el pasado julio como parte de su plan estratégico 2025-2028. "BBVA seguirá siendo una propuesta de inversión muy atractiva, que combina crecimiento, rentabilidad y una excelente remuneración al accionista", ha afirmado su consejero delegado, Onur Genç.

El banco prevé ganar 48.000 millones de euros en ese cuatrienio y que ello le permita disponer de unos 36.000 millones para remunerar a sus propietarios, de los que 13.000 millones se distribuirán "a corto plazo". Además del pago de dividendos, los programas de recompra y amortización de acciones se han impuesto en la banca en los últimos años como vía de remuneración al accionista: en la medida en que disminuyen los títulos en circulación, incrementan el valor del banco que corresponde a cada acción superviviente y tienden a provocar que estas suban en bolsa.

Aunque el banco no lo ha precisado, las estimaciones apuntan a que los 13.000 millones que ha prometido a sus accionistas se reparten en más de 6.000 millones correspondientes a la retribución ordinaria a cargo de los beneficios y otros cerca de 7.000 millones a una remuneración extraordinaria por el reparto del exceso de capital que acumula la entidad. En esta línea, el banco completó el pasado 10 de diciembre un programa de recompra por 993 millones, que formaba parte de la retribución ordinaria de 2024 y había quedado paralizado por la opa, y pagó el 7 de noviembre un dividendo extraordinario en efectivo de 1.842 millones.

Exceso de capital

El BBVA tiene un objetivo autoimpuesto de capital de entre el 11,5% y el 12%, muy superior al mínimo que le exigen los supervisores. La buena evolución del negocio de los últimos años, además, le ha permitido acumular un elevado colchón sobre su propio nivel objetivo. Pese a ello, la posibilidad de que tuviera que financiar con esos recursos una segunda opa en metálico sobre el Sabadell había sembrado dudas sobre su capacidad para mantener su compromiso de remuneración al accionista. El que esa incertidumbre haya quedado despejada ayuda a entender las subidas en bolsa que acumula desde que se cerró la opa.

Como se esperaba, el BBVA ha destinado a la nueva recompra —que se ejecutará durante varios meses y por tramos— solo una cantidad parcial de su exceso de capital (los analistas preveían que fuese de entre 3.000 y 3.500 millones). El banco presidido por Carlos Torres cerró junio con un capital del 13,42%, lo cual implica un exceso sobre el objetivo del 12% de 5.613 millones de euros. Además, prevé que antes de final de año se produzcan decisiones supervisoras por parte del Banco Central Europeo (BCE) que le aporten otro medio punto de capital, con lo que el colchón aumentaría hasta superar los 7.500 millones. Y a ello habría que sumar el exceso de capital que su negocio pueda generar de forma orgánica en el tercer trimestre.

Su directora financiera, Luisa Gómez Bravo, ha explicado que los 3.960 millones del programa de recompra, equivalente a 100 puntos básicos de capital, se deducirán del capital del banco al cierre del ejercicio. Si se hubiera aplicado al de septiembre, este habría quedado en el 12,42%, "muy por encima" de su objetivo autoimpuesto de que esté entre el 11,5% y el 12%. "Una vez finalizado el programa en su totalidad, mantenemos nuestro firme compromiso de devolver de forma disciplinada y continua el exceso de capital generado por encima de la parte alta de nuestro rango objetivo de capital del 12%", ha remachado.

Más en el futuro

Una vez cerrado el ejercicio, y con una visión más clara de cuánto capital ha acumulado y cuánto necesita retener para financiar el crecimiento del negocio, es probable que anuncie una segunda remuneración extraordinaria para que, sumada a la ordinaria a cargo de los resultados del año, alcance o incluso supere los 13.000 millones prometidos. Podría ser mediante otra recompra, un dividendo extraordinario o una combinación de ambos. Lo habitual sería que lo anunciase a finales de enero o principios de febrero, coincidiendo con la presentación de los resultados de 2025.

En cuanto a la remuneración ordinaria a cargo de los resultados, el consenso de los analistas prevé que el BBVA alcance en 2025 su cuarto máximo histórico consecutivo de beneficios con 10.455 millones de euros. La política del banco es distribuir a los accionistas entre el 40% y el 50% del resultado anual, pero lo previsible es que vaya al porcentaje más alto: es lo que ha hecho los últimos años y estaría en línea con el mensaje de "acelerar" la retribución a los propietarios tras la opa.

Ordinario y extraordinario

De ser así, la retribución del año —entre dividendos y posibles recompras ordinarias— rondaría los 5.230 millones (frente a los 5.027 millones del año pasado), incluyendo los 1.844 millones del dividendo adelantado récord de 0,32 euros por acción antes de impuestos que pagó el 7 de noviembre. El dividendo complementario que pagará en abril, en consecuencia, podría superar los 0,5 euros y el total del año podría acercarse o rondar los 0,9 euros, frente a los 0,7 de 2024.

A ello se suma la recompra de acciones por valor de 993 millones que anunció en enero con cargo a los resultados de 2024 y que culminó hace unos días. De ello se desprende que la remuneración ordinaria superará previsiblemente los 6.000 millones y que, por tanto, la extraordinaria se acercará a los 7.000 millones para alcanzar o superar los 13.000 millones prometidos al mercado y los accionistas. Eso sí, no es descartable que, como viene pasando los últimos años, el beneficio final del año sea superior, con lo que la remuneración ordinaria podría ser más alta y la extraordinaria algo más baja.