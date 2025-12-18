Binter salta al mundo de los simuladores aéreos con ‘Binter Virtual’

La aerolínea Binter ha dado un paso poco habitual en el sector del transporte aéreo al apoyar la creación de Binter Virtual, un proyecto centrado en la simulación de vuelos realistas que traslada la operativa de la compañía canaria al entorno digital. La iniciativa surge en 2025 impulsada por un grupo de pilotos y estudiantes de aviación con el objetivo de fomentar la cultura aeronáutica, el aprendizaje técnico y la comunidad en torno a la aviación y a los valores de la aerolínea.

Lejos de ofrecer transporte real o formación oficial, Binter Virtual se plantea como un espacio formativo y divulgativo para aficionados avanzados y futuros profesionales del sector, utilizando plataformas de simulación ampliamente reconocidas a nivel internacional.

Un acuerdo para acercar la aviación real al entorno virtual

El lanzamiento de Binter Virtual se ha formalizado mediante un acuerdo de colaboración entre representantes de la aerolínea y los responsables del proyecto. A la firma asistieron, por parte de Sistema Binter, la directora de Aeronautical Training Canarias (ATC), Laura Pérez, junto al CEO de Binter Virtual, Antonio Domínguez, y su director de Operaciones, Daniel Cubas.

Este acuerdo busca reforzar la experiencia de simulación aérea, facilitar el intercambio formativo y promover eventos conjuntos que permitan acercar la operativa real de la aerolínea a la comunidad virtual. Desde Binter se valora esta iniciativa como una oportunidad para difundir su cultura aeronáutica y despertar vocaciones en un entorno digital cada vez más presente en la formación y el ocio especializado.

Firma del acuerdo de simuladores aéreos con ‘Binter Virtual’ / E. D.

Cultura aeronáutica y valores compartidos

Desde la compañía se subraya que el proyecto encaja con su interés por difundir el conocimiento aeronáutico y reforzar el vínculo con una comunidad apasionada por la aviación. La simulación de vuelo, utilizada desde hace décadas en la formación profesional, permite reproducir con gran detalle procedimientos, toma de decisiones y gestión de operaciones, aunque en este caso con fines divulgativos y no habilitantes.

Por su parte, los responsables de Binter Virtual destacan la importancia de que una aerolínea canaria esté presente en un entorno virtual donde operan compañías de todo el mundo, aportando una referencia basada en estándares de calidad y procedimientos realistas.

Simulación de vuelo con alto nivel de realismo

Binter Virtual se define como un proyecto especializado en simulación de vuelos realistas, que recrea rutas, procedimientos y operaciones del sistema Binter en plataformas como IVAO y VATSIM, dos de las redes de simulación aérea más utilizadas a nivel internacional.

La comunidad de Binter Virtual sigue una filosofía basada en el realismo y el aprendizaje progresivo. Para ello, adapta procedimientos alineados con la operativa de la aerolínea real y ofrece formación estructurada, gratuita y en profundidad a sus miembros.

Formación no oficial, pero con base operativa real

Aunque Binter Virtual no imparte formación aeronáutica oficial ni sustituye a los procesos regulados por las autoridades competentes, su actividad contribuye a difundir buenas prácticas del sector aéreo entre entusiastas y futuros profesionales.

Dentro del acuerdo, se prevé el intercambio de manuales operativos adaptados al entorno virtual, la organización de eventos temáticos y la creación de experiencias de simulación alineadas con la operativa real de Binter.

Una comunidad en crecimiento

Actualmente, la comunidad de Binter Virtual está integrada por más de 50 pilotos virtuales y aficionados. El acceso es gratuito, aunque se realiza mediante convocatorias periódicas. Los aspirantes deben superar una entrevista y un test básico de conocimientos aeronáuticos antes de iniciar la formación en simulación.

Los participantes reciben instrucción para operar aeronaves ATR y Embraer, modelos que forman parte de la flota real de Binter, lo que permite familiarizarse con procedimientos habituales en la aviación regional.

Primer gran evento de simulación

Como parte de su calendario de actividades, Binter Virtual celebrará su primer gran evento el domingo 21 de diciembre, entre las 15:00 y las 21:00 horas. Durante esta jornada, cada piloto será responsable de operar cuatro vuelos virtuales de la aerolínea en distintas rutas regionales.

Los participantes que completen la asignación de vuelos entrarán en el sorteo de maquetas de aviones Embraer de la compañía, un incentivo simbólico dentro de una iniciativa centrada en el aprendizaje y la experiencia compartida.

Un proyecto orientado a la comunidad y al aprendizaje

Binter Virtual se presenta como una aerolínea virtual autorizada por Binter que apuesta por el realismo, la formación y la comunidad. Su objetivo no es competir ni sustituir a la aviación real, sino ofrecer un espacio donde la simulación sirva como herramienta de divulgación y acercamiento al mundo aeronáutico.

En un contexto de creciente interés por la aviación y las nuevas tecnologías, este tipo de iniciativas reflejan cómo el entorno digital puede complementar la difusión del conocimiento técnico y la cultura operativa de una aerolínea con fuerte arraigo en Canarias.