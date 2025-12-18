Lleva en el país desde 1996
Cirsa refuerza su presencia en Perú con la compra de cuatro casinos
La cantidad pagada no se ha hecho pública y según apunta el grupo de casinos y bingos en un comunicado "el múltiplo de la transacción se sitúa en niveles similares a los de operaciones anteriores"
La compañía catalana Cirsa ha cerrado la adquisición, a través de su filial peruana Gaming and Services, de cuatro casinos situados en el país latinoamericano. La operación incluye tres establecimientos en Lima —Casino New York, Casino Luxor y Casino Pachanga— y un cuarto en Cuzco, Casino Mystic.
La compañía enmarca esta compra en su estrategia de crecimiento selectivo en mercados clave plenamente regulados. Con este movimiento, Joaquim Agut consolida su posición en Perú, donde opera desde 1996, y da continuidad a su expansión en el país tras la adquisición de Apuesta Total el año pasado, referente en apuestas deportivas y juego online.
La cantidad pagada no se ha hecho pública y según apunta el grupo de casinos y bingos en un comunicado "el múltiplo de la transacción se sitúa en niveles similares a los de operaciones anteriores. La compra se financiará con caja disponible y no se prevé un impacto relevante en el apalancamiento de Cirsa".
Fuerte presencia en América Latina
Cirsa es uno de los principales grupos internacionales del sector del juego y el ocio y líder en España. Está presente en once países y su actividad incluye 452 casinos, más de 82.000 máquinas recreativas, cerca de 2.500 puntos de apuestas deportivas y un área industrial dedicada a la investigación, el diseño y la fabricación de máquinas y sistemas de gestión e interconexión para salas de juego. Además, dispone de licencias de juego online en España, Italia, Portugal, Perú, Colombia, Panamá, México y otros mercados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Álvaro González se desvincula del CD Tenerife
- El primer muelle flotante de Canarias sacará grandes barcos del agua en menos de dos horas para repararlos
- El Cabildo de Tenerife excluye a ambientalistas y científicos del desarrollo del Plan del Teide
- Dos empleados de un hotel de Tenerife, detenidos por robar más de 100.000 euros de la caja de la discoteca
- Guía para acceder al Teide a ver la nieve: qué carretera usar, horarios permitidos y dónde aparcar
- La Aemet avisa: cielos nubosos, lluvias y viento este miércoles en Tenerife
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 contará con once candidatas adultas, once mayores y diez infantiles a reina
- Santa Cruz inicia la recuperación del monte que se perdió para poder comer