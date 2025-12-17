La vanguardia investigadora aeroespacial pasa por el Archipiélago

Se bajó el telón y quedó claro el objetivo. Durante dos días, toda España, incluso Europa, han estado mirando hacia Canarias para conocer qué es lo que se cuece en el sector aeroespacial. Una idea principal quedó flotando con el último discurso pronunciado en el II Congreso Aeroespacial de Canarias: ningún lugar de Europa cuenta con las condiciones que ofrecen las Islas para la investigación y desarrollo de uno de los sectores que con mayor fuerza han irrumpido en todo el mundo. Toca por tanto, mantener tan sabroso plato siempre caliente y traer a comer de él a cuantas más empresas mejor. Y conseguir que continúe así hasta que llegue el III Congreso, que se celebrará, como ayer se anunció en Tenerife.

El Perte Aeroespacial ha ejecutado 2.900 millones de euros de fondos europeos, de los que Bruselas liberó para recomponer las economías de los países que en mayor medida se vieron afectados por la crisis sanitaria que se desató en 2020. Entre otras cuestiones, la Unión Europea puso como condición para el envío de grandes cantidades de dinero que revirtiera en la diversificación económica y en el incremento del perfil innovador y tecnológico de los tejidos productivos de, entre otros, España.

Condiciones únicas para el sector aeroespacial en Canarias

«Ningún otro lugar cuenta con las condiciones que reúne Canarias», insistió ayer poco después de que el evento echara el cierre el presidente del Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias, José Luis García. Su afirmación descansa sobre tres pilares: la meteorología, la superficie –«equivalente a toda la Península Ibérica»– habilitada para hacer pruebas y el diferencial fiscal canario, que permite grandes ahorros a las empresas en este capítulo; tanto por la inversión en I+D como por el área de baja tributación que es la Zona Especial de Canarias (ZEC).

Mientras la tecnología avanza a grandes zancadas, lo hace de manera más lenta el marco normativo que debe dar cabida a la actividad. No obstante, García adelantó que es inminente la entrada en el negocio del transporte de mercancías de una compañía que utiliza drones para los envíos. «Enaire ha estado presente en el congreso y debemos decir que está facilitando mucho las cosas», detalló el presidente del Clúster. El operador aéreo participó dando protagonismo a las tecnologías emergentes relacionadas con drones, movilidad aérea no tripulada (UAS) y el despliegue de U-Space, el nuevo marco europeo para la gestión digital del tráfico aéreo de aeronaves no tripuladas, informa Europa Press.

Las universidades cuentan con un amplio historial de éxito en el campo de la investigación tecnológica

También se abordó el presente y futuro en el uso de drones. Al respecto se analizaron las capacidades, retos tecnológicos y aplicaciones prácticas de los sistemas UAS dentro del espacio aéreo compartido. «Los avances en sistemas UAS y U-space, así como la importancia de las soluciones tecnológicas, la innovación y la colaboración entre administración e industria representa una oportunidad para facilitar la integración de drones en una variedad de entornos operativos», explicó la propia Enaire. A eso añadió su activa contribución «al desarrollo de la infraestructura digital necesaria para permitir que los vuelos de drones se realicen de manera segura, eficiente y conforme a los estándares europeos».

Existen otros lugares de España como Andalucía, Vigo o Teruel en donde se logran grandes avances en el ámbito aeroespacial. «Se están haciendo cosas maravillosas», expuso el presidente del Clúster, y eso no se opone al hecho de que las Islas cuenten con las mejores condiciones para la investigación y las consiguientes pruebas. «Yo siempre he pensado que se trata de establecer sinergias», afirmó José Luis García. Es decir, tomar todo aquello que se esté haciendo en otros lugares y poner a disposición, por ejemplo, los cielos canarios para probarlo.

A las ideas les dan forma las personas, pero también «el talento humano existe», aseguró el secretario general del Clúster, Miguel Ángel Martínez. «Hay una formación cualificada a la que se puede sacar provecho», continuó. Las dos universidades públicas canarias gozan de un amplio currículo en el ámbito tecnológico. Además, la presencia de entidades como el Instituto Astrofísico de Canarias y la contribución del Archipiélago, desde la Estación de Maspalomas, a gestas históricas como la llegada del hombre a la Luna validan a la comunidad autónoma a ocupar un lugar protagonista en el desarrollo del sector.

Pero la vertiente formativa tiene otra cara, la del florecimiento de una industria auxiliar capaz de dar servicio sobre el terreno a los grandes proyectos. En torno a ello, se articulan nuevos itinerarios formativos para, sobre todo en el ámbito de la Formación Profesional (FP), generar una oferta de mano de obra suficiente para cubrir las necesidades de las empresas.

Además, con el añadido de que la creación de empleo en el sector industrial contribuye a elevar la media salarial en el Archipiélago, siempre en el vagón de cola de todas las comunidades autónomas cuando se analiza esta variable. Una manera también de diversificar la economía, demasiado acostada sobre el negocio turístico como demostró el cierre total de la planta hotelera durante el covid. Como muestra un botón brillante como el de Aerolaser, empresa canaria galardonada como pyme española este 2025 y que tiene en el uso de drones una de sus principales herramientas.