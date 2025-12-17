Portugal mejora el pago a las eléctricas por sus redes mientras en España las compañías esperan el veredicto final

Portugal mejora el pago a las compañías eléctricas por desplegar redes para el próximo periodo regulatorio (2026-2029), mientras las compañías españolas esperan a conocer cuál será la retribución en este país para el periodo que comienza en 2026 y acaba en 2031. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) planteó una tasa del 6,58%, que sentó como un jarro de agua fría a empresas como Iberdrola y Endesa y sobre la que se tiene que pronunciar el Consejo de Estado de forma inminente. Una vez lo haga, la CNMC dará a conocer su propuesta definitiva y tiene que hacerlo antes de que acabe el año, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2026.

El organismo que dirige Carmen Calvo debe realizar una evaluación jurídica sobre el último contenido planteado por Competencia y sobre el que dos consejeros de la CNMC (María Jesús Martín y Josep María Salas) mostraron sus discrepancias con sendos votos particulares alineados con la opinión de las eléctricas, según fuentes conocedoras de estos votos, que el regulador no ha hecho públicos. Entre otras cuestiones, estos consejeros afirman que la tasa planteada no es suficiente para hacer frente a los fuertes niveles de inversión requeridos para la transición energética y, además, discrimina a la actividad de distribución eléctrica con respecto a la de transporte de electricidad.

La tasa de retribución es un porcentaje que se aplica sobre el valor de los activos, en este caso las redes eléctricas. Lo fija periódicamente el regulador (CNMC) para compensar a las empresas por realizar las inversiones en redes y mantener estas infraestructuras. El regulador de electricidad portugués ERSE anunció el martes una tasa de retribución del 6,70% para el periodo regulatorio 2026-2029, frente al 6,33% propuesto en octubre y muy por encima del 4,90% vigente.

En el caso español la CNMC plantea una tasa del 6,58%, por encima del 6,46% propuesto en verano y casi un punto más que el 5,58% vigente. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para el sector, que afirma que la tasa portuguesa equivaldría a cerca del 7,4% en el caso de España. Y a eso se aferran desde las empresas, que esperan que en los próximos 14 días el regulador español aumente la tasa anunciada hasta, al menos, el 6,98%, según fuentes del sector.

Pero además de esa tasa de retorno, la CNMC también ha planteado un cambio en la metodología de cálculo de retribución de las redes, que ha terminado de enfurecer a las compañías. El principal 'handicap' para las eléctricas es que la CNMC recorta los costes reconocidos (es decir, los gastos que el regulador permite recuperar a las empresas) al plantear un tijeretazo inicial del 13% a partir del 1 de enero, al que se suman 3 puntos porcentuales más cada año, incluido el 2026.

A falta de dos semanas para cerrar el año y después de que la CNMC no se haya mostrado precisamente comprensiva con las plegarias de las compañías, estas confían en que al menos el regulador de marcha atrás a ese recorte del 13%. Las empresas, advierten, si se mantiene penalizará al consumidor, al darles la señal de dedicar menos recursos al mantenimiento preventivo de la red, lo que derivaría en un peor suministro.

En caso de no producirse ajustes, el sector advierte de "España corre el riesgo de situarse en una posición comparativamente menos atractiva para la inversión, incluso frente a países de su entorno más próximo": "En un momento en el que las redes eléctricas son un elemento habilitador crítico de la transición energética, la electrificación y la integración de renovables, un marco retributivo insuficiente puede traducirse en retrasos estructurales en el desarrollo de infraestructuras clave".