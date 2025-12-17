La patronal canaria cree que Marsa Maroc refuerza a las Islas como nodo logístico

Regalo adelantado de Navidad. Las organizaciones empresariales canarias reciben con cautela, pero también con expectativas positivas, la entrada del operador marroquí Marsa Maroc en el capital de Boluda Maritime Terminals. Para las patronales, la operación –en la que la empresa marroquí se ha hecho con el 45% de sociedad que gestiona las terminales de mercancías del grupo valenciano por 80 millones de euros– debe leerse como una decisión empresarial que conviene respetar y, sobre todo, como una posible palanca para reforzar el papel de Canarias como plataforma logística entre continentes ya que cinco de las terminales que entran en el negocio están en puertos canarios.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, insiste en que «las decisiones empresariales son empresariales y hay que respetarlas», y sitúa el acuerdo en un plano más estratégico. A su juicio, la alianza encaja con un discurso que en Canarias se repite desde hace años: el de la tricontinentalidad. «Hablamos mucho de ser plataforma tricontinental y esto puede ser una oportunidad real para reforzar esa posición y para la internacionalización de nuestros puertos», asegura el empresario.

Abre una puerta

Ortega insiste en que el acuerdo, por sí solo, no garantiza beneficios automáticos, pero sí abre una puerta que ahora hay que saber aprovechar. «Lo importante es trabajar para que esa oportunidad se materialice y se convierta en realidad», afirma, mostrándose «esperanzado» con el impacto que pueda tener la alianza si se gestiona bien en el futuro.

Desde la CCE no se percibe una preocupación especial por el hecho de que Marsa Maroc sea una empresa participada mayoritariamente –en un 60%– por el Estado marroquí. Ortega recuerda que se trata de una relación entre compañías y que existen numerosos ejemplos similares en el ámbito internacional. «Europa nos anima precisamente a reforzar el comercio regional y las conexiones con nuestro entorno. Todo lo que sean contactos, integración y lazos empresariales con mercados cercanos puede venirnos bien», defiende.

Además, el presidente de la patronal canaria pone el acento en un elemento de la operación que considera clave para atajar las dudas sobre el papel que el Gobierno marroquí pueda tener a partir de ahora en los puertos de las Islas. «El control de la gestión sigue en manos de Boluda, un grupo con una larga trayectoria en Canarias y un conocimiento profundo de los puertos del Archipiélago», recuerda Ortega. Y a partir de ahí, según el representante de la CCE, toca «trabajar para que esa alianza genere oportunidades también para los puertos canarios».

Ámbito privado

En una línea similar se expresa el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, quien admite que las patronales no han participado ni tenido información directa sobre una operación que, recuerda, forma parte del ámbito privado de las empresas. «Son decisiones estratégicas que se gestionan de manera reservada, como ha ocurrido en otras operaciones empresariales similares», recuerda.

Con todo, Alfonso valora positivamente el acuerdo en la medida en que Boluda conserva la mayoría del capital y la gestión. Destaca la experiencia del grupo valenciano en la actividad portuaria y su apuesta histórica por el Archipiélago, y subraya que el respaldo empresarial se mantiene siempre que la gestión siga siendo «eficiente y de calidad», como hasta ahora. «Respetamos absolutamente la composición accionarial de las empresas y, en ese marco, nos parece una decisión correcta», afirma.

La alianza entre Boluda Corporación Marítima y Marsa Maroc supone la entrada del operador marroquí en el capital de Boluda Maritime Terminals, la división que gestiona las terminales de mercancías del grupo. La operación, pendiente aún de la autorización de las autoridades de Competencia, permitirá a Boluda mantener el control mayoritario y la dirección del negocio.

El acuerdo tiene una especial relevancia para Canarias, ya que afecta a las cinco terminales que Boluda opera en los puertos del Archipiélago —Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, Arrecife y Puerto del Rosario—, infraestructuras clave para el abastecimiento y la conexión exterior de las Islas. En conjunto, Boluda Maritime Terminals gestiona nueve terminales entre la Península y Canarias y superó el millón de contenedores movidos en 2024.