Collbaix Canarias, entre las tres mejores PYMES de España
La empresa canaria de puertas automáticas y sistemas de protección ha sido finalista en los Premios CEPYME 2025, posicionándose entre las tres mejores PYMES de España
Collbaix Canariasha alcanzado un logro histórico al quedar finalista en la categoría "PYME del Año" en los prestigiosos Premios CEPYME 2025 a nivel estatal. Los galardones son otorgados por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, una de las instituciones empresariales más influyentes del país. La ceremonia se celebró en el auditorio del Banco Santander en Madrid.
Más de 50 años de trayectoria con ADN canario
El grupo Collbaix fue fundado en 1972, pero fue en 2003 cuando abrió su primera fábrica en Canarias. Durante más de 20 años,la empresa ha crecido y se ha desarrollado con identidad propia.
"Es ese ADN canarioel que marca la diferencia en todo cuantohacemos. Nuestra fábricaes aleación de culturas y una fuente constantede desarrollos tecnológicos", explican desde la compañía.
Líderes en seguridad y automatización
Collbaix Canariases especialista en puertas automáticas y persianas de alta seguridad. La empresa ofrece sistemas exclusivos:
- Sistemas anti-balas y anti-bomba
- Protección anti-alunizaje
- Sistemas anti-robo y anti-palanca
- Puertas automáticas de cristal
- Puertas enrollables y seccionales
- Persianas de alta seguridad
- Persianas contraincendios
- Blindaje arquitectónico y Panicroom
Distribuimos e instalamos en toda Canarias y por el mundo. Nuestras soluciones están presentes en todos los puntos clave del archipiélago: centros comerciales, fábricas,tiendas, bancos y también en viviendas particulares, además de más de 20 países. Protegemos lo que es importante para usted.
Reconocimiento al equipo
"Este logroes gracias a todo el equipo CollbaixCanarias, un equipoimplicado, exigente y comprometido con mejorar cada día", destacan desde la empresa. De manera especial, el mérito recae en el liderazgo de Francisco C., cuya gestión "está marcando un antes y un después" en la trayectoria de la compañía.
Nuestras oficinasen Canarias
- Gran Canaria(oficinas y fábrica): C/ Las Mimosas,41 B, Agüimes · Tel. 928 18 08 26
Tenerife (oficinas): C/ Laura Grotede la Puerta, 14, SantaCruz de Tenerife
- Tel.922 04 77 77
"Algo está cambiando, y se percibeen cada reconocimiento. Seguimos avanzandocon paso firme, orgullo y muchas ganas de seguir mejorando y creciendo", concluyen desde Collbaix Canarias.
Collbaix, Continually Progressing — en constanteevolución, situando a Canarias en el mapa de la excelencia industrial de España.
