El presidente de la Diputación de Cáceres pide la creación de un Pacto del Mundo Rural en el Foro Impulsa para dar viabilidad a pueblos pequeños: "No existe una España vaciada, sí un país con posibilidades inmensas"

El tercer acto de la tarde en el Foro Impulsa de Prensa Ibérica ha tenido como principal protagonista al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. En una charla moderada por la directora de El Periódico Extremadura, han abordado el asunto del papel de las diputaciones para la cohesión territorial. También han tenido tiempo de tratar el tema del puente de Cedillo, la financiación para las instituciones provinciales y la confrontación política actual.

La historia del puente

Morales, sobre la frontera de Cedillo con Portugal, ha recordado la historia que ha convertido una travesía de apenas 13 kilómetros en un trayecto que multiplica por diez el recorrido. "Es una frontera permeable desde toda la vida. Antes del Tratado de Schengen, se podía pasar. Después, Iberdrola cerró el paso a través de su central hidroeléctrica". Llevan casi cuatro décadas exigiendo el tránsito, y solo pueden hacerlo durante los fines de semana. Ahora, la Cámara Municipal de Nisa ha logrado fondos europeos y va a construir un viaducto que unirá las dos orillas, algo que dará por concluido el aislamiento. "Hay matrimonios mixtos, amistades, fiestas comunes, folclore y mucha economía”, ha señalado el presidente provincial cacereño. Cedillo es la conexión entre la Beira y el Alentejo, un territorio con una gran identidad. "Fue un trauma tener que dar 130 kilómetros para llegar a Montalvao, el pueblo más cercano", ha señalado.

Empeño

Esa reivindicación de La Raya ya es un empeño institucional de la diputación. "La provincia apenas tiene 400.000 habitantes. Es típico de la España interior. La relación con Portugal es determinante y estamos buscando cauces de entendimiento. Crearemos una asociación de cooperación transfronteriza para llevar a cabo proyectos económicos. Es fundamental porque es una de las zonas más deprimidas de Europa", ha asegurado Morales.

Despoblación

La despoblación es una de las cuestiones que más afecta a la provincia de Cáceres, sobre todo en el norte. "Hay ocasiones en las que los partidos políticos que gobiernan a nivel nacional no se han preocupado lo suficiente por los pueblos. La financiación local es algo que viene desde hace muchos años, pero nadie habla de lo que ocurre con los municipios pequeños y diputaciones. Estamos garantizando servicios públicos fundamentales que no nos corresponden, y no hacen ni caso", ha continuado. Morales ha hablado de la importancia que tienen proyectos como la atención a mayores en los propios pueblos para la creación de empleo y el trato a los ancianos. "En este país no se ha creado nunca un Ministerio del Mundo Rural. Solo hay una secretaría general", ha contado.

Remanente

Ha señalado Morales también que, por fin, el Gobierno les permite invertir el remanente en los pueblos: "A las comunidades autónomas les dejan endeudarse hasta las cejas, y nosotros no podíamos hacer nada. Este tutelaje permanente no tenía sentido. Perjudica a los ciudadanos de nuestras localidades. Por ello, es necesario un pacto para atender a los municipios. No existe una España vaciada, pero sí una España con posibilidades inmensas y personas que quieren ser partícipes de un país tan rico", ha subrayado.

Viabilidad

"Las diputaciones deben ser como son hasta ahora para dar viabilidad a los municipios menores de 20.000 habitantes. El modelo de Barcelona y Sevilla es diferente al de Cáceres y Soria. Las diputaciones, que se crearon hace ya muchísimo tiempo, son absolutamente necesarias porque ni las comunidades ni el Gobierno se han preocupado por los ayuntamientos. La maquinaria está engrasada perfectamente y está ejerciendo un papel que, si no fuera por nosotros, no se haría. Por ejemplo, en asuntos de comunicación, educación, desarrollo local o dependencia no se tratarían. La única razón de existir es que la gente pueda vivir donde quiera, y eso es lo que la diputación garantiza. Los partidos políticos están en otra cosa, y este país se va al traste con tanta crispación política. A mí no me eligen para confrontar con quien no es de mi color, sino para intentar llegar a acuerdos y dialogar para mejorar la vida a la gente. El Congreso de los Diputados no aporta nada al bienestar de los ciudadanos, lleva un enfrentamiento a la calle sin ningún sentido", ha dicho Morales, que ha recordado que en la institución que preside llevan tres años aprobando los presupuestos por unanimidad.