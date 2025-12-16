Marruecos entra en las terminales de Boluda de los puertos canarios

Marruecos tendrá presencia directa en la actividad portuaria de Canarias tras el acuerdo alcanzado entre Boluda Corporación Marítima y el operador marroquí Marsa Maroc para la entrada de este último en el capital de Boluda Maritime Terminals. La operación, valorada en 80 millones de euros y que todavía está pendiente de ser validada por las autoridades de Competencia, supone la adquisición del 45% de la sociedad que gestiona las terminales de mercancías del grupo valenciano, incluidas las cinco que opera en los puertos canarios.

La transacción se canaliza a través de MMIL, filial de Marsa Maroc, que pasa a compartir el accionariado y los derechos de voto de Boluda Maritime Terminals, aunque el control de la gestión permanece -por ahora- en manos de la compañía presidida por Vicente Boluda.

Una operación con lectura geopolítica

La relevancia del acuerdo trasciende lo estrictamente empresarial, ya que Marsa Maroc está controlada en más de un 60% por el Estado marroquí, lo que otorga al país norteafricano una posición directa en infraestructuras portuarias clave al otro lado del Estrecho.

La empresa española mantendrá la mayoría accionarial y la gestión operativa de las instalaciones

La operación se produce, además, en un momento en el que Marruecos ha reforzado de forma notable su protagonismo internacional, tras sumar en los últimos años el respaldo de un número creciente de países a su plan de autonomía para el Sáhara Occidental. Este nuevo escenario diplomático ha fortalecido la posición negociadora de Rabat frente a España y la Unión Europea en ámbitos que tienen una incidencia directa en el Archipiélago por su cercanía geográfica. Los yacimientos de tierras raras, la gestión del espacio aéreo o las diferencias en los precios de productos agrícolas y ganaderos importados desde Marruecos, percibidos como competencia desleal por el sector canario, son solo algunas de las cuestiones pendientes entre Rabat y el Archipiélago.

Las terminales estratégicas en Canarias

Boluda Maritime Terminals presta servicios integrales de logística y gestión portuaria en nueve terminales situadas en puertos estratégicos de la Península y del Archipiélago. En Canarias, la compañía está presente en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de TenerifeLa Palma, Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura). Se trata de instalaciones fundamentales para el tráfico de mercancías, el abastecimiento y la conexión de las Islas con los grandes ejes marítimos. En 2024, el conjunto de las terminales de Boluda superó el millón de contenedores movidos, reforzando su papel en el intercambio comercial entre Canarias y la Península.

El negocio de terminales se integra en la división Boluda Shipping, que agrupa el transporte marítimo y terrestre y la logística portuaria del grupo. A través de Boluda Lines, la compañía opera once rutas marítimas regulares que conectan la Península Ibérica, Canarias y Baleares con el norte de Europa, Italia, la costa occidental de África y Cabo Verde, una red que sitúa al Archipiélago como punto de paso clave en los flujos logísticos entre continentes.

Desde ambas compañías subrayan que la alianza se apoya en una clara sintonía estratégica y en la voluntad de reforzar el corredor Marruecos-España, un eje marítimo de creciente relevancia en un contexto de competencia global cada vez más intensa.

Desde Boluda enmarcan la operación en una dinámica habitual del sector portuario. Según fuentes de la compañía, la entrada de Marsa Maroc responde a la salida de un fondo inversor que llevaba varios años en el capital de la división de terminales y que había completado su ciclo de rentabilidad. Las mismas fuentes explican que la gestión de terminales de contenedores exige inversiones millonarias y recurrentes, lo que lleva a los grandes operadores a apoyarse en socios financieros o industriales. En este caso, Boluda optó por incorporar a un socio con perfil industrial, con experiencia en navieras y terminales, capaz de aportar capital y generar sinergias, pero, explican, «sin asumir el control del negocio».

El acuerdo les permitirá operar conjuntamente en 34 terminales de 20 puertos de la Península, Canarias y África

Desde la compañía subrayan que el nuevo socio no intervendrá en la operativa ni en la toma de decisiones del día a día, tampoco en los puertos canarios, y que su papel se limita a una participación financiera y a la presencia en los órganos de gobierno habituales.

Para Marsa Maroc, que mueve en torno a 60 millones de toneladas de mercancías al año, el acuerdo supone un paso decisivo en su estrategia de expansión internacional. Con la entrada en el capital de Boluda Maritime Terminals, el grupo marroquí pasa a tener presencia en 34 terminales repartidas en 20 puertos de la Península, Canarias y África, reforzando su implantación a ambos lados del Estrecho y ampliando su radio de acción más allá de sus fronteras. Boluda, por su parte, mantiene su posición como uno de los grandes actores del transporte marítimo mundial. El grupo es líder global en el sector del remolque portuario a través de Boluda Towage, con una flota que supera los 850 buques.