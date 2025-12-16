Grupo CIO rechaza la oferta de compra de Lopesan del hotel Bahía del Duque y Las Villas

La compañía tinerfeña se centra en la expansión de sus activos y tiene previsto abrir un nuevo establecimiento en los próximos dos años La Compañía de las Islas Occidentales (Grupo CIO), propietaria del hotel Bahía del Duque y Las Villas, ambos ubicados en Tenerife, ha rechazado la oferta de compra realizada por el fondo de inversión Stoneweg Hospitality/Grupo Lopesan.

De este modo, el Grupo CIO da por finalizado el periodo de negociación fijado para la posible venta de los dos establecimientos de referencia en el Archipiélago canario, que se inició hace meses con Stoneweg/Lopesan y que contemplaba un acuerdo de exclusividad que finalmente no ha podido concretarse.

Hotel Bahía del Duque / María Pisaca Gámez

El Grupo CIO descarta cualquier otra opción de salida o venta de sus activos y se concentrará en la expansión ya planificada de su colección de hoteles The Thais, garantizando su crecimiento y consolidación con la apertura de un nuevo establecimiento que está prevista para dentro de dos años, y que se convertirá en su tercer hotel.

El Grupo CIO es un holding empresarial familiar de origen canario con más de 120 años de historia, y constituye un referente en sectores como el turismo, la industria, los servicios y el inmobiliario. Su trayectoria se caracteriza por la combinación de tradición, innovación y una firme apuesta por el desarrollo sostenible y a largo plazo del tejido empresarial de las Islas Canarias.