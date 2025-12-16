Femete oferta una subida salarial del 15% y reclama unidad sindical

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) hace público el rechazo de las organizaciones sindicales a la oferta empresarial de un incremento salarial del 15 por ciento para los próximos cuatros años en la negociación del Convenio Colectivo Provincial de Siderometalurgia e Instalaciones Eléctricas, entre otras mejoras. Femete reclama la unidad sindical para que acepten esa propuesta que fue rechazada por las discrepancias existentes entre los propios sindicatos que integran la mesa negociadora y recuerda que esos sindicatos se habían comprometido a presentar una contrapropuesta conjunta que, hasta la fecha, no ha sido recibida. Además, Femete muestra su sorpresa por las convocatorias de protesta anunciadas en las puertas de su sede empresarial y denuncia los actos vandálicos sufridos en las instalaciones de esta federación en La Laguna.

Femete comparte la preocupación de las personas trabajadoras ante la falta de avances en la negociación. No obstante, entiende que el principal motivo de la actual situación de bloqueo no reside en la propuesta empresarial —que incluye mejoras relevantes— , sino en la falta de consenso entre las distintas organizaciones sindicales. En la última reunión, la representación empresarial instó a los sindicatos a presentar una propuesta común que contara, al menos, con un respaldo mayoritario, más aún cuando la oferta inicialmente planteada por Femete había sido aceptada por dos de esas organizaciones antes de su rechazo final.

Femete recuerda que la última propuesta de la representación empresarial incluía, entre otros elementos:

• Un incremento salarial del 15 por ciento a distribuir a lo largo de los cuatro años de vigencia del convenio.

• La reducción de la jornada laboral en los términos planteados por la plataforma sindical.

• La incorporación de una nueva situación generadora de media dieta.

• La propuesta de reducir el complemento por incapacidad temporal de doce a seis meses, con el objetivo de contribuir a una solución frente al grave problema del absentismo laboral, que afecta de manera significativa a los sectores industriales del metal.

Actos de vandalismo en la fachada de la sede de Femete. / Femete

En consecuencia, la representación empresarial convocará nuevamente la mesa negociadora cuando se presente una propuesta sindical conjunta o, al menos, mayoritaria que responda a los puntos planteados en esta última oferta empresarial. Esta federación considera que este paso es imprescindible para poder avanzar de forma real y constructiva.

Al mismo tiempo, Femete desea denunciar con especial preocupación los actos vandálicos sufridos en su sede a raíz de las protestas convocadas: pintadas en la puerta principal y en un furgón propiedad de la federación. Estos hechos se suman a los ocurridos en la anterior concentración celebrada también frente a su sede, cuando se produjeron cortes intencionados de cable de fibra óptica en las instalaciones y el pinchazo de las ruedas de un vehículo de Femete. Esta federación condena de manera firme y rotunda este tipo de actuaciones, que nada tienen que ver con el legítimo ejercicio del derecho a la protesta.

Finalmente, Femete reafirma su voluntad de diálogo, negociación y búsqueda de soluciones equilibradas en beneficio del sector industrial y de sus profesionales. La federación confía en que las organizaciones sindicales presenten cuanto antes una propuesta mayoritaria que permita desbloquear la situación y retomar así el proceso negociador con garantías de eficacia, respeto mutuo y responsabilidad.