Ni esperarse al último momento, ni congelar la compra: este es el truco para ahorrar mucho dinero estas navidades

La Navidad es una de las épocas del año en las que más se resiente la economía familiar. En plena ola inflacionaria, con algunos productos básicos más caros que nunca, la habilidad para encontrar las mejores ofertas en el supermercado se ha convertido en una necesidad indispensable. Comidas, regalos la Lotería de Navidad son algunos de los gastos extraordinarios que no todas las familias pueden asumir.

Por esta razón, cada pequeño ahorro es importante, por lo que organizaciones como la OCU insisten en la necesidad de planificar con antelación, no excederse en la cantidad y tirar del pasado para evitar sustos a final de mes.

La OCU alerta del encarecimiento de la cesta de la compra

La Organización de Consumidores y Usuarios avisa de que en los últimos diez años la cesta de la compra se ha encarecido cerca de un 50%. Solo en el último año, hacer la compra en Navidad es aproximadamente un 5% más caro que en las fiestas pasadas. Esta subida se traduce en cenas más costosas y en un mayor esfuerzo económico para muchas familias.

Ante esta situación, la OCU propone varios consejos prácticos para ahorrar durante las fiestas. Uno de los más importantes es adelantar las compras, ya que la cercanía de las fechas clave dispara los precios por el aumento de la demanda. Comprar con tiempo permite evitar subidas y elegir con más calma.

Otro consejo fundamental es planificar el menú navideño. Tener claras las comidas y cenas ayuda a evitar compras impulsivas y a adquirir únicamente lo necesario. Además, la OCU recomienda comparar precios y aprovechar ofertas, revisando los catálogos de los supermercados y valorando promociones como el 2x1 en productos no perecederos o de larga duración.

En TikTok está la solución para ahorrar en los dulces navideños

En TikTok se ha vuelto viral un ingenioso truco para ahorrar en uno de los productos más populares de estas fechas. Es una idea simple y accesible para todos, pero que a menudo pasa desapercibida: comprar dulces a granel puede resultar más costoso de lo que aparenta si no hacemos esto.

El usuario @inmotiktok va a comprar bombones a granel, y cuando los pesa con la bolsa cuesta 2,85 euros. Al repetir el pesaje sin la bolsa, el coste baja hasta los 2,15 euros. La bolsa cuesta 70 céntimos, "es un disparate", dice al comprobar cómo las marcas se aprovechan de la ingenuidad de los consumidores.

Además, se compara ese precio con el de los bombones en caja y comprueba que comprar los dulces en formato paquete resulta más barato, ya que el kilo sale a 32,28 euros, frente al mayor coste del granel.

Tanto los consejos de la OCU como los trucos que circulan en redes sociales coinciden en una idea clave, gastar menos no siempre implica renunciar, sino comprar con cabeza y evitar costes innecesarios.