Los costes laborales suben un 3,1% en el tercer trimestre en Canarias y los salarios aumentan un 2,5%

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ha subido en Canarias un 3,1% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 2.633,15 euros.

Asimismo, entre julio y septiembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) han aumentado en las islas un 2,5 por ciento interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 1.891,31 euros por trabajador y mes, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el conjunto nacional el coste laboral medio por trabajador y mes ha subido un 3% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, hasta situarse en 3.111,76 euros, primera vez que supera los 3.100 euros en un tercer trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie. Con este incremento interanual del coste laboral, que iguala el experimentado en el trimestre anterior, se acumulan 19 trimestres consecutivos de alzas.

Los datos

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre julio y septiembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 2,8% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.268 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un tercer trimestre desde el comienzo de la serie, en el año 2000.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el tercer trimestre del año 843,76 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 3,5%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 3,6% interanual en el tercer trimestre.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 2,6% en tasa interanual en el tercer cuarto del año, hasta los 25,72 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 3% interanual, hasta los 20,25 euros.

El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador subió en el tercer trimestre de 2025 un 3% en tasa interanual, dos décimas menos que en el trimestre anterior. Con este incremento, se acumulan 20 trimestres consecutivos de alzas interanuales en la serie corregida.

En términos intertrimestrales (tercer trimestre sobre segundo trimestre), el coste laboral por trabajador y mes aumentó un 0,8% en datos corregidos de estacionalidad y calendario, una décima más que en el trimestre previo. Con esta subida trimestral, ya son 21 trimestres consecutivos en los que aumenta el coste laboral.

Por actividades

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en actividades administrativas (+6,7%, hasta los 2.281,5 euros por trabajador y mes) y en actividades profesionales, científicas y técnicas (+5,9%, hasta los 4.009,4 euros por trabajador y mes).

En el otro extremo, los únicos descensos interanuales del coste laboral los experimentaron las actividades artísticas (-2,4%, hasta los 2.208,6 euros por trabajador y mes); las actividades sanitarias (-0,4%, hasta los 3.084,9 euros por trabajador y mes), y la Administración Pública, con un retroceso del 0,2%, hasta los 3.577 euros por trabajador y mes.

Por su parte, los ascensos interanuales menos pronunciados del coste laboral se dieron en actividades financieras (+1,1%), comercio (+1,7%) y educación e industrias extractivas, ambas con un repunte del 2%. En el caso de la hostelería, el coste laboral subió un 2,8% interanual en el tercer trimestre, hasta los 2.037,5 euros por trabajador y mes, siendo el coste laboral más bajo de todas las secciones de actividad.

Por comunidades

Por comunidades autónomas, los costes salariales más altos los registraron Madrid (+3%, hasta los 2.712,7 euros mensuales), País Vasco (+4,1%, hasta los 2.682,4 euros) y Navarra (+1,4%, hasta los 2.404,7 euros). Por contra, Canarias (+2,5%, hasta los 1.891,3 euros) y Extremadura (+5,1%, hasta los 1.908,1 euros) registraron los salarios más bajos.

Y ello a pesar de que Extremadura fue, junto con Baleares, la región que más incrementó los salarios en el tercer trimestre. En concreto, Baleares los subió un 5,8%, hasta los 2.283,3 euros por trabajador y mes, en tanto que Extremadura los elevó un 5,1%, hasta los 1.908,1 euros mensuales.

El único descenso autonómico de los salarios se lo anotó Murcia, con un retroceso interanual del 1,3%, hasta los 1.948,5 euros por trabajador y mes. El salario por hora subió en todas las regiones en el tercer trimestre, especialmente en Extremadura (+7,1%) y Baleares (+6%).

Vacantes

El INE ha informado además de que en el tercer trimestre del año se registraron 152.677 vacantes de empleo, lo que supone 2.136 más que en el mismo trimestre del año pasado. Del total de vacantes contabilizadas en los meses de verano, el 88,3% pertenecían al sector servicios, con 134.735 vacantes, mientras que el 7,6% se englobaban en la industria (11.585 vacantes) y el 4,2%, en la construcción (6.357 vacantes).

Se entiende por vacante de empleo como el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa. El 91,3% de las empresas preguntadas por el INE respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre julio y septiembre porque no necesitaban trabajadores adicionales y el 5,4% aludían al elevado coste de la contratación para explicar por qué no había vacantes en sus empresas.

Madrid y Cataluña concentraron el mayor número de vacantes del segundo trimestre, con 29.190 y 28.079, respectivamente, mientras que La Rioja y Extremadura presentaron las menores cifras, con 621 y 835 vacantes, respectivamente.