Alfonso Cabello (Proexca): «Los sectores audiovisual, tecnológico y aeroespacial consolidan a Canarias como nuevo motor de expansión empresarial»

¿Cómo describiría la evolución de la economía en Canarias?

Sin duda los indicadores son positivos. Y hay una constante muy importante, que cada vez tenemos un porcentaje mayor del PIB que va vinculado a sectores en el ámbito de la diversificación económica y la internacionalización.

¿Qué nuevos sectores están surgiendo en Canarias?

En los últimos años hemos llevado casi 30 proyectos a ser considerados estratégicos. Entre ellos, hay algunos que ya pueden sonar un poco clásicos como el sector audiovisual, aeronáutica o el aeroespacial. Son sectores en los que a lo largo de los últimos años se ha ido generando un relato de casos de éxito de algunas empresas. A los sectores anteriores se suman algunos que tienen que ver con la animación o el gaming. Para mí tienen también un recorrido muy importante algunos sectores tradicionales, pero con una forma diferente de desarrollarse. Por ejemplo, tendemos a pensar en el sector turístico solo en la parte hotelera y, más específicamente, en vender camas. Pero hay muchas empresas en Canarias que establecen una serie de sectores complementarios, que tienen que ver desde la gestión de la ciberseguridad hasta los procedimientos a la hora de gestionar bases de datos de clientes, o todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos de los propios hoteles. Toda esa parte del sector hotelero, que es innovadora y en la que Canarias tiene un know how muy importante, tiene potencialidad.

¿De qué manera se escogen los sectores que se deben potenciar?

Pensamos que todo lo que tiene que ver con la diversificación económica y la internacionalización debe alejarse del ruido político y tener unas líneas de trabajo durante periodos relativamente largos. En Canarias hay muchos operadores que tienen que tomar decisiones respecto a qué sectores sí, cuáles no, qué empresas sí o no… Diferentes operadores con distintas líneas políticas y, en muchas ocasiones, también con objetivos diferentes. Queremos un nuevo modelo de gobernanza con un liderazgo muy claro. Para ello se ha creado el Comité Regional de Internacionalización (CRI). ¿Qué es? El lugar donde dos veces al año nos sentamos y repasamos con todos los operadores, vemos cómo vamos, qué queremos hacer y nos organizamos. Queremos evitar la paradoja que ya se dio en alguna ocasión en la que, de repente, nos encontrábamos en una feria e íbamos a reuniones con las mismas empresas, pero con enfoques diferentes o con una imagen de cada una de las islas y del gobierno por el otro lado. Entendemos que tenemos que ser eficientes con el uso de los recursos y tenemos que ser muy proactivos a la hora de captar fuera y generar oportunidades. Al amparo de toda esa organización surge la estrategia Canarias, nuestra mejor versión, tú mejor versión. ¿En qué consiste? Si eres un empresario que está en Düsseldorf y vienes a Canarias, vamos a sacar tu mejor versión. Te vamos a dar un ecosistema de emprendimiento de primer nivel, ventajas fiscales e incentivos sin competencia a nivel internacional, o un ecosistema universitario. Y, por otro lado, nosotros tenemos que ayudar a que las empresas canarias, todas aquellas que tengan potencial, facturen fuera. Tenemos esa doble vertiente. Hasta 2.000 empresas canarias fueron el año pasado a programas de Proexca fuera para intentar vender sus productos. Ahí obtuvimos en torno a 40 millones de euros. Y 73 empresas se instalaron en el Archipiélago creando así 700 empleos y con una facturación prevista de 80,5 millones de euros.

¿Por qué con las ventajas que tiene Canarias no se ha convertido aún en un hub económico?

Cuando dices que todavía no ha pasado, yo te digo, está pasando. Que no está sucediendo a la velocidad o intensidad que creyéramos necesaria es diferente. Yo tengo 73 empresas y 700 empleos nuevos el año pasado pero un hotel puede tener 400 o 500 empleados, competir en volumen es complicado. ¿Qué necesitamos? Más estrategia. Por eso vamos a intentar alinearnos, para que la repercusión sea mayor.

¿Se busca emular a lo que se hizo en su día con el sector turístico?

La idea es tener un enfoque de Canarias. No se explicaría ir a Fitur y ver a Fuerteventura en un pabellón, a Gran Canaria en otro y los ayuntamientos en otro. Hay un pabellón de Canarias y dentro cabe todo. Se debe hacer lo mismo con la internacionalización.

El gaming ha sido uno de los sectores de los que más se ha hablado este año, ¿todavía tiene potencial para seguir creciendo?

En el sector del gaming hace seis años había dos empresas, ahora hay 29 y unos 300 empleos directos. Te empiezas a convertir en alguien atractivo para que sucedan cosas vinculadas al sector. Cuando vas fuera a venderlo, primero tienes que generar un relato con casos de éxito, y ya los hay. Y a partir de ahí añades que encima te puedes deducir y existen muchas ventajas. Nosotros tuvimos la semana pasada a diez empresas con las que contactamos en Tokio conociendo nuestros estudios, visitando nuestras instalaciones para seguir trabajando.

¿Cómo cree que va a impactar la nueva estrategia en la percepción externa de las Islas?

Tenemos una marca potente, reconocida internacionalmente por el turismo. Nosotros ahora necesitamos generar un relato complementario. ¿Qué esperamos obtener con la nueva marca? Esperamos ir más rápido en el proceso de diversificación económica. Queremos hacer un relanzamiento de las potencialidades de Canarias. Y esto tiene que ser un trabajo de todos los operadores.

¿Qué opinan el resto de operadores de esta estrategia común?

Al final, aunque por ciertos temas algunos prefieran ir solos, no es lo mismo que estar unidos. No es lo mismo ir a Transfiere Málaga siendo un expositor de entre 60.000 que ir formando parte de una comunidad de 30 empresas. Al final esa comunidad se retroalimenta y se generan oportunidades. No vamos a vender el relato solo de una isla o del gobierno, vamos a intentar que todos participen en este espacio para que puedan captar y vender.