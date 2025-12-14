El olivar cordobés, alma de la industria agroalimentaria de la provincia

Hace apenas unas semanas que ha comenzado a generalizarse la campaña de recogida de la aceituna en Córdoba, que cuenta con casi 300.000 hectáreas dedicadas a este cultivo (sólo por detrás de Jaén en superficie). Con miles de trabajadores sobre el terreno, más de dos centenares de cooperativas y numerosas empresas de transformación punteras como Dcoop o Deoleo entre otras, el sector olivarero es el centro de la potente industria agroalimentaria cordobesa.

Para este año se espera una campaña ligeramente inferior a la del año pasado. De acuerdo con el primer aforo realizado por la Junta a comienzos de octubre, se espera que en todas las fincas de Córdoba se recoja aceituna suficiente como para elaborar unas 270.000 toneladas de aceite, un 7,5% menos que en la temporada 2024-2025 pero un 18% más que en la media de las últimas cinco campañas, cuando la sequía llevó a los olivos a una situación crítica.

El valor de las exportaciones da una idea de la importancia del aceite de oliva para la economía cordobesa. Sólo en el primer tramo de este año (hasta el mes de agosto incluido) se vendieron al exterior aceites por valor de 562 millones de euros, una cu