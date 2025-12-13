Los pescadores juzgan "agridulce" el acuerdo por el que se les permite faenar durante 143 días en 2026

Las cofradías de pescadores ven con cierto alivio el resultado de las negociaciones de la pasada madrugada entre los estados miembro de la Unión Europea (UE) para permitir 143 días de pesca en 2026 en el Mediterráneo, en vez de las 9,6 jornadas que la Comisión Europea planteaba de entrada. El presidente de la Federación Catalana de Cofradías de Pescadores, Antoni Abad, cree que el pacto sobre los días de pesca en el Mediterráneo es "un acuerdo agridulce", informa la ACN. Abad asegura que no es lo que querrían pero admite que es una mejora sustancial de la propuesta inicial que hacían las instituciones europeas.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha calificado los términos del compromiso tomado en Bruselas como "un éxito" para la flota del Mediterráneo y "un absoluto desastre" para la del Cantábrico y del Golfo de Cádiz, informa EFE. Otero ha remarcado que, si hubiera salido adelante la propuesta de 9,6 jornadas en el mar, la flota mediterránea de arrastre hubiera estado abocada a su "desaparición, porque no hay ninguna actividad empresarial que pueda ser rentable" con esas condiciones. Por el contrario, ha lamentado el recorte a la mitad de las cuotas de cigala en el Golfo de Cádiz, del 40% en el salmonete, del 18% en el bacalao de Alaska y del 70% de la caballa, aunque en esta última especie es una cuota provisional

El secretario general de la patronal de armadores, Javier Garat, ha considerado que el acuerdo salido del Consejo de la UE como el mejor resultado posible para España, por la dificultad de la negociación, especialmente en lo que se refiere a los días en el Mediterráneo. En cuanto al Atlántico, ha dicho que hay noticias "buenas y malas" según la especie. En la gamba roja del Mediterráneo, ha añadido, las posibilidades de captura se quedan como en 2025, en 708,3 toneladas.

Los pescadores recuerdan que su propuesta era conseguir faenar 180 días a lo largo del 2026. Es el "mínimo cuantificado para que las empresas sean viables", sostiene Abad. El presidente de la federación catalana señala que ahora habrá que hablar con el Gobierno de España para que haya "un reparto equitativo y lineal" de los días de pesca. "Si no se hace así volveremos a tener embarcaciones con solo 80 jornadas de pesca y estas, poca viabilidad económica tendrán", alerta Abad. El dirigente asegura que el sector pesquero ejercerá de inmediato "presión en Madrid" para decidir la distribución de los días de trabajo. "Nos dejaremos la piel", ha anticipado.

Tope a la gamba

Más allá de los días pactados, Abad valora muy positivamente el compromiso que han arrancado de la Comisión Europea para "modificar el reglamento" de pesca de cara al próximo año. El presidente de la federación catalana de cofradías asegura que hasta ahora "no había margen de maniobra" porque la directiva europea es "muy encorsetada". "Por más buena voluntad que tuviera todo el mundo, el reglamento dice lo que dice y es lo que votaron los estados miembros en su día", ha recordado el representante de los pescadores catalanes.

Garat ha valorado que el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, se haya comprometido a reformar el reglamento sobre el plan de recuperación de pesca del Mediterráneo, que ha recortado durante años la actividad de la flota. "Es imprescindible que se modifique", ha urgido el representante de los armadores. "Por su supuesto, a nuestros pescadores les hubiera gustado tener más días de pesca, porque lo necesitan. Pero sabiendo cómo se ha desarrollado la negociación, la posición de la Comisión Europea y las dificultades, gracias a la posición conjunta con Francia e Italia, España ha conseguido mantener los días", ha subrayado.

Lo que sí cree que ha quedado pendiente, sin embargo, es el tope y la gestión que se hace de la pesca de la gamba. "Limitar la gamba por jornadas y kilos es impensable", ha reprochado Abad. Por eso considera que será uno de los aspectos a tratar el próximo año en la modificación del reglamento.

Otero ha advertido que las rebajas, sobre todo en caballa, serán "un absoluto desastre para el norte y el oeste de España". El responsable de las cofradías ha definido como un "muy mal Consejo" el resultado de la negociación para los pescadores del Cantábrico noroccidental y del Golfo de Cádiz. En cuanto a los resultados obtenidos para la flota del Mediterráneo, Otero ha apreciado el "excelente trabajo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y de Alimentación y de su equipo".