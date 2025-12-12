La Unión Europea encarecerá tus pedidos de AliExpress y Shein: así es el nuevo arancel que entra en vigor en 2026

Comprar barato en plataformas de comercio electrónico chinas como AliExpress, Shein, Temu, DHGate o Hacoo tiene los días contados. La Unión Europea ha aprobado la implantación de una nueva tasa obligatoria para las importaciones inferiores a 150 euros, una franja que hasta ahora estaba exenta de determinados costes.

La medida entrará en vigor a mediados de 2026 y afectará a millones de consumidores españoles, que verán encarecerse los pedidos realizados en este tipo de portales internacionales.

Los pedidos chinos aumentan sin control

El objetivo de los Veintisiete es frenar de una vez el crecimiento exponencial de este tipo de importaciones, que en apenas tres años se han triplicado hasta alcanzar los 4.600 millones de paquetes. Este volumen desbordado de envíos dificulta enormemente el trabajo de las autoridades aduaneras, que no pueden controlar con garantías el contenido de todos los pedidos.

Desde Bruselas temen que esta falta de supervisión permita la entrada de productos que no cumplen la normativa europea, generando además competencia desleal para los fabricantes comunitarios. A ello se suma el riesgo de que crucen las fronteras artículos peligrosos o directamente ilegales.

A partir de ahora será más caro comprar en AliExpress / E. D.

Cambia la ley de 1983

Con la aprobación de esta medida, la Unión Europea pone fin a la exención de derechos de aduana vigente desde 1983 para los envíos con un valor inferior a 150 euros. No obstante, la aplicación completa del nuevo sistema no será efectiva hasta 2028, cuando entre en funcionamiento el centro de datos aduanero unificado de la UE, clave para gestionar y controlar este volumen de importaciones.

Así es el nuevo arancel de 3 euros para importaciones

Cuando entre en vigor la nueva normativa europea, se aplicará una tasa fija de tres euros por paquete a las importaciones procedentes de países asiáticos con los que la Unión Europea no mantiene acuerdos comerciales. Es importante tener en cuenta que este cargo se aplicará por envío y no por producto, de modo que tanto si se compra un solo artículo como varios en un mismo pedido, el importe será el mismo.

Shein se verá afectada por el arancel / MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA / EUROPA PRESS

A partir de ese momento, los envíos de plataformas de comercio electrónico chinas como AliExpress, Shein, Temu, Joom, DHGate y otras webs similares deberán cumplir obligatoriamente con esta exigencia establecida por Bruselas.

¿Cuándo entrará en vigor la medida?

Los consumidores españoles pueden estar tranquilos, ya que la medida no será efectiva hasta el 1 de julio de 2026. Hasta entonces, las compras en estas plataformas podrán realizarse con total normalidad y sin costes adicionales. Será a partir del segundo semestre de 2026 cuando comience a aplicarse el nuevo arancel, encareciendo los pedidos procedentes de fuera de la Unión Europea.

Desde Bruselas recalcan que "no se trata de un nuevo impuesto", sino que es "una tasa compensar el coste que supone la gestión del ingente número de paquetes que tienen que gestionar las autoridades de aduanas".