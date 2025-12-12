El precio de la gasolina y diésel hoy viernes: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, viernes 12 de diciembre, son los siguientes.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde sale a 0,985€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Cristóbal de La Laguna, estación de OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde se puede encontrar el gasoil a 0,985€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 12 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 0,985€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Cristóbal de La Laguna, a CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de OCÉANO TACO ofrece la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,100€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo. En Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,185€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,255€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 12 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,169€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,245€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,355€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,369€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,398€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,419€ el litro de Gasóleo A.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,369€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,399€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,519€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,519€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,374€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 en San Sebastián de la Gomera a 1,374€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,494€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,494€ el litro.

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,434€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,434€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 0,995€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 12 de diciembre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,110€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,182€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 12 de diciembre, está en la estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,096€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO TACO, a 0,985€ el litro, situada en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,093€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

