El 52% de las nuevas captaciones en 2025 de Bankinter provienen ya de canales digitales

La mitad de las nuevas captaciones de clientes de Bankinter en 2025 provienen del canal digital. En un contexto donde las entidades digitales cobran cada vez más terreno, especialmente entre los más jovenes, el CEO de Bankinter ha puesto el foco en la oportunidad que ello conlleva: "los nuevos bancos acabarán evolucionando hacia modelos más cercanos a la banca patrimonial, mientras que los bancos tradicionales están acelerando su transición digital" ha dicho hoy en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica que ha tenido lugar hoy en El Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona.

Así, aclara que no existe “el cliente digital joven”, sino que todos los clientes son ya digitales. El verdadero reto es acompañar al cliente por el canal que elija (oficina, teléfono, app o web) y ofrecer servicio en cualquier momento: “Los bancos ya no tienen el horario de las oficinas; tienen el horario que marca el cliente”.

Resultados y crecimiento

Hasta septiembre, Bankinter registró un crecimiento del 19%. Preguntado por si mantendrán el doble dígito, el CEO responde que, al ser una entidad cotizada, deben ser prudentes con las expectativas. Sin embargo, afirma que todo apunta a que Bankinter superará los 1.000 millones este año, y que el crecimiento será “sostenible”, el tipo de evolución que puede mantenerse en el tiempo incluso en entornos inciertos. El banco opera en España, Portugal, Italia, Francia y Alemania. Señala que “son los países que mejor están tirando ahora”.

Y es que 2025 ha sido especialmente significativo para Bankinter, siendo el 60 aniversario del banco, con la integración un banco digital (Evobanco), alcanzando su récord de rentabilidad y con un récord de capitalización bursátil que superó los 10.000 millones. En este sentido, el CEO considera que la bolsa está mostrando movimientos “a veces irracionales”, pero recuerda que la capitalización del banco se ha duplicado desde marzo del año pasado y supera ya los 12.200 millones.

Sobre la integración de Evo Banco, el CEO reconoce que ha supuesto un reto relevante, sobre todo por su carácter digital, ya que "la importancia no es solo integrar un banco, sino apostar de manera estructural por la tecnología". Evo ya está aportando un “salto digital relevante”, pero Bankinter no piensa renunciar a su esencia: un modelo que combina servicio presencial, telefónico y digital de alta calidad.

Estrategia y posición en el sector

En un entorno dominado por entidades mucho más grandes, el CEO de Bankinter asegura que su prioridad del banco es mantener un tamaño rentable y un crecimiento sólido, evitando caer en lo que denomina “déficit de calidad de servicio” o decisiones que perjudiquen al cliente. Allí donde vean oportunidades de crecer o mejorar, actuarán, pero siempre preservando ese equilibrio. Afirma que el banco observa prácticas de otros países —menciona Portugal e Irlanda— para comparar y aprender, en un entorno regulatorio similar al español.

