La Cámara de Comercio tinerfeña reclama "decisiones valientes" para asegurar el futuro social y económico de Canarias

«Tomar decisiones valientes para asegurar el futuro económico y social de Canarias en un momento de grandes desafíos». Ese es el llamamiento que el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña, Santiago Sesé, hizo este miércoles tanto a las administraciones públicas como al tejido empresarial para «afrontar las incertidumbres que suponen tanto la falta de presupuestos estatales como la nueva distribución de los fondos europeos, que pueden dejar fuera a las regiones ultraperiféricas (RUP) o la política arancelaria del presidente Trump».

«Hay que aprovechar el buen momento económico actual para poder afrontar esos grandes retos ante una posible desaceleración que se percibe en 2026», insistió Sesé durante el encuentro institucional de cierre de año al que asistió la consejera de Hacienda, Matilde Asián, y el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille.

«Canarias atraviesa un momento lleno de oportunidades si se afrontan desde la unidad, la visión a largo plazo y la colaboración público-privada real y efectiva», insistió, por lo que reclamó «agilidad en los procedimientos, planificación, inversión donde realmente hace falta y valentía para adoptar decisiones que, aunque no siempre sean populares, sí son necesarias para el progreso del Archipiélago».

Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé y la consejera de Hacienda, Matilde Asián (d). / Andrés Gutiérrez

Arriesgar

Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara hizo un llamamiento al sector empresarial para seguir apostando por la formación, la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y la creación de empleo estable y de calidad, incluso en contextos de incertidumbre.

«Invertir, arriesgar y creer en esta tierra es también una forma de valentía», afirmó.

Además, alertó del peligro que supone «no encontrar mano de obra cualificada», lo que repercute en que exista una grave falta de relevo generacional en miles de negocios comerciales, sobre todo, de sectores tradicionales.

Barrios sin identidad económica

«Si no abordamos este problema de forma conjunta, muchos barrios y municipios pueden perder parte de su actividad y de su identidad económica», alertó.

Mille recordó que el peso del sector comercial en el PIB canario «ronde el 20% y, en términos de empleo casi alcanza el 30%».

En este escenario, el balance de la Cámara de Comercio tinerfeña ha sido este año satisfactorio, ya que, según explicó Sesé, la entidad ha centrado sus esfuerzos en el acompañamiento a emprendedores, la digitalización de pymes, la formación de jóvenes y el apoyo a personas en búsqueda de una oportunidad laboral.

Esa apuesta permitió que, desde el área de Desarrollo Empresarial, a lo largo de 2025 la Cámara de Comercio asesoró a más de 4.300 personas y se ha contribuido a la puesta en marcha de más de 800 empresas en la provincia, de las que 13 corresponden a El Hierro, 34 a La Gomera y 55 a La Palma.

Santiago Sesé durante su intervención en el encuentro en el que hizo balance del año 2025. / Andrés Gutiérrez

Salir al exterior

A ello se une que la Oficina Acelera Pyme, y desde la puesta en marcha del programa Kit Digital, ha gestionado 64,2 millones de euros, beneficiando a cerca de 17.000 autónomos y pymes.

La Cámara también ha apoyado durante 2025 la salida al exterior de las empresas, ayudando a cerca de 120 pymes a explorar oportunidades de negocio internacionales. Solo el programa Tenerife Licita contó con la participación de 23 empresas, localizó más de 200 oportunidades de negocio y logró una tasa de adjudicación del 50 % en listas cortas, además de iniciar el alta de tres empresas como proveedoras de Naciones Unidas.

En paralelo, se han gestionado 40,8 millones de euros en subvenciones, entre ellas ayudas al alquiler, a la reconstrucción de La Palma tras la erupción o al sector agrícola de La Gomera y el Programa de Tutorización apoyó 400 iniciativas empresariales, con unos 700 inscritos y 650 horas de consultorías externas en materias como fiscalidad, contabilidad y marketing.