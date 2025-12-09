Datos del INE
El coste por hora trabajada sube un 2,1% en el tercer trimestre
El coste salarial creció un 2% en tasa anual y los otros costes aumentaron un 2,5%
EFE
Madrid
El coste laboral por hora trabajada aumentó un 2,1 % en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.
Según el índice de coste laboral armonizado (ICLA) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial creció un 2 % en tasa anual y los otros costes aumentaron un 2,5 %.
Ajustado de efectos estacionales y de calendario, el incremento del coste laboral por hora fue del 2,4 %.
