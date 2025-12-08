Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros. y HBO para superar la oferta de Netflix, que Trump ha cuestionado

El último capítulo en el guion sobre el futuro de Warner Bros. Discovery no está escrito. Este lunes Paramount ha lanzado una opa hostil sobre la histórica compañía. Esa propuesta directa a los accionistas llega solo tres días después de que Netflix anunciara un acuerdo de compra de la parte de Warner dedicada principalmente al cine y las series. Llega también menos de 24 horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que la adquisición de Warner por parte de la plataforma dirigida por Ted Sarandos “podría ser un problema”.

En la opa hostil Paramount, que dirige David Ellison, hijo del fundador de Oracle y amigo de Trump Larry Ellison, ha presentado directamente a los accionistas de WBD una propuesta de pagarles 30 dólares por acción, que ya había realizado previamente sin éxito a la junta directiva del estudio.

Con este paso se da otro giro en esta compleja saga, una historia en la que se entremezclan el futuro de Hollywood y del entretenimiento audiovisual pero también el de los medios de información y la política.

Cine, streaming, medios y Trump

Según el acuerdo anunciado el viernes entre Netflix y Warner Bros. Discovery, este histórico conglomerado se iba a dividir en dos partes. Netflix había acordado pagar 72.000 millones de dólares, o 27.75 dólares por acción, por el estudio de Warner, que tiene bienes como Harry Potter o DC Comics, y por los negocios de streaming de HBO Max. Lo que no adquiría era el resto de WBD, incluyendo la cadena de noticias CNN y otros canales como TBS y HGTV.

Paramount este lunes hace su oferta por todo el conglomerado mediático, cuya compra ya había estado negociando con anterioridad, llegando a hacer seis propuestas en las últimas 12 semanas. Y Ellison, que como su padre puede presumir de una buena relación con Trump, a los accionistas les ha dicho no solo que les da 108.000 millones de dólares más que Netflix, sino que tiene más opciones de lograr luz verde de los reguladores.

Trump el domingo había hablado muy bien de Sarandos, el consejero delegado de Netflix, que lo visitó recientemente en la Casa Blanca. Llegó a decir que Sarandos "ha realizado uno de los mejores trabajos en la historia del cine" . Pero el mandatario también declaró que la compra de Warner por parte de la plataforma podría ser problemática porque haría que el gigante del streaming acaparara mucha de la cuota de mercado. “Ya tienen una gran cuota de mercado y si tienen Warner Brothers esa cuota sube mucho”, dijo, antes de anunciar que se iba a “implicar en la decisión".

Intereses oscuros

Trump no dijo nada de algo que ha revelado este lunes el portal Axios y de lo que tampoco había ni rastro en el comunicado de Paramount sobre su oferta. Affinity Partners, empresa de capital riesgo de su yerno Jared Kushner, participa en la opa hostil. También lo hacen fondos soberanos de Arabia Saudí, Abu Dhabi y Qatar.

La buena relación de los Ellison con Trump puede ser además una carta en la manga de Paramount, una empresa con un valor de mercado de 14.000 millones de dólares, muy por debajo de los 400.000 millones que vale Netflix, pero parte de un creciente imperio de medios y tecnología en sintonía con el presidente.

Larry Ellison es el cofundador de Oracle y su empresa es una de las destinadas a jugar un papel fundamental en las operaciones de EEUU de TikTok según un acuerdo gestado por Trump.

En agosto el magnate ayudó a su hijo David, dueño de la productora Skydance, a comprar Paramount por 8.000 millones. La fusión, crucial para levantar su propio imperio mediático, obtuvo luz verde después de que Paramount pagara a Trump 16 millones de dólares para resolver una demanda que había interpuesto contra una sus cadenas, la CBS, por editar de forma supuestamente política una entrevista en la campaña electoral con Kamala Harris. Una vez que CBS ha estado bajo la batuta de Ellison hijo, el canal ha cancelado el programa de humor The Late Show with Stephen Colbert, muy crítico con Trump, y se ha colocado a la anti-woke Bari Weiss al mando.