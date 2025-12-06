¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy sábado?

Hoy sábado 6 de diciembre las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,100€ el litro, situada en el municipio de Adeje en Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, a 1,100€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta de Adeje a 1,100€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna a 0,984€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 0,985€ el litro de Gasóleo A.

La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,984€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy sábado 6 de diciembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,169€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,245€ el litro en la estación PCAN.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,185€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,255€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,355€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,569€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,569€ el litro.

El Hierro tiene hoy, sábado 6 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,361€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,449€.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,392€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

La Gomera tiene hoy, sábado 6 de diciembre, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,449€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,484€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,399€ el litro.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,499€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN a 1,544€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 6 de diciembre, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,995€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,100€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,110€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,985€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 0,995€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde encontrarás a 1,109€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO TACO también ofrece la Gasolina 98 a 1,110€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 ofrece el gasoil a 0,984€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 0,985€ el litro en la estación OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20.

La estación PCAN del municipio de San Cristóbal de La Laguna en Avenida Los Menceyes, 223 ofrece hoy, sábado 6 de diciembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO TACO, que ofrece el mismo carburante a 0,985€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

