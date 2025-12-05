Marga Manucharyan, de la Escuela Superior de Hostelería Vedruna Pro, ganó el concurso gastronómico “Transgourmet Jóvenes Chefs”

Transgourmet Ibérica celebró este miércoles la gran final de la primera edición de “Transgourmet Jóvenes Chefs”, el concurso gastronómico destinado a premiar y visibilizar el talento de los estudiantes de las escuelas de hostelería. Catalunya ha sido el punto de partida de esta iniciativa, que aspira a crecer y llegar a centros formativos de toda España.

Marga Manucharyan, alumna de Vedruna Pro, Escuela Superior de Hostelería, de Barcelona, se proclamó vencedora tras una jornada de alta exigencia culinaria en el Mirador Petit del Castell de Peralada con una “escudella i carn d’olla”, plato típico de la gastronomía catalana.

Esta propuesta, compuesta por un caldo acompañado de carne y verduras, sorprendió por su cuidada elaboración, intensidad de sus sabores y la combinación equilibrada entre ingredientes, y se impuso entre las cinco finalistas. Los participantes tuvieron dos horas para preparar en directo sus creaciones, en una final muy intensa donde cada chef presentó una reinterpretación personal de un plato tradicional.

El jurado estuvo formado por los prestigiosos Hermanos Torres, Sergio y Javier—imagen del canal Horeca de Transgourmet y con 3 estrellas Michelin—, y por Javier Martínez, chef del restaurante Castell Perelada, también con estrella Michelin. Para escoger al ganador, evaluaron aspectos como el sabor, la presentación, la técnica, la reinvención de la tradición, el aprovechamiento del producto y la organización en la cocina.

Los Hermanos Torres destacaron que “hacía tiempo que no presenciábamos un nivel tan elevado, y en esta ocasión además liderado por mujeres. Los platos y los sabores nos han sorprendido mucho y ver a una generación con tanto talento, nos invita a mirar el futuro de la gastronomía con optimismo”.

Por su parte, Lluís Labairu, director general de Transgourmet Ibérica, expresó su orgullo por liderar un concurso dedicado a las jóvenes promesas de la cocina. “Este sector necesita pasión, y hoy hemos visto platos que son el resultado de un sueño cumplido. Nuestro compromiso es acompañar a las nuevas generaciones para que puedan seguir creciendo”.

Marga Manucharyan, ganadora de esta edición, recibió un trofeo y disfrutará de una estancia exclusiva en las cocinas de los Hermanos Torres, donde trabajará junto a su equipo y vivirá una experiencia formativa única, aprendiendo de sus procesos, filosofía y exigencia creativa.

Todos los finalistas obtuvieron reconocimientos junto a sus tutores y a las escuelas participantes por su destacada labor formativa:

2º Ona Sendra. Ravioli de otoño (Escuela de Hostelería y Turismo de Barcelona).

3º Inés Martino. Butifarra de mar con alcachofas (Instituto de Gastronomía de Barcelona).

4º Albert Pérez. Romescada de mar y montaña del territorio (Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils).

5º Marta Rueda. Canelón de mar y montaña (Escuela de Hostelería de Osona).

Un concurso para impulsar el talento joven en la hostelería

La primera edición de “Transgourmet Jóvenes Chefs” comenzó en septiembre, con la apertura de inscripciones para las escuelas de hostelería de Catalunya. Cada centro presentó a un estudiante con su tutor o tutora, enviando una receta original acompañada de una fotografía.

De entre todas las candidaturas, el jurado seleccionó a los 10 semifinalistas, que visitaron un centro GM Cash para abastecerse de los productos necesarios para la preparación del plato y demostrar su habilidad en directo en el Gastronòmic Fòrum Barcelona. Solo cinco consiguieron acceder a la gran final celebrada hoy en Peralada.

Con este certamen, Transgourmet reafirma su compromiso con la formación, el talento joven y el impulso de la gastronomía como motor cultural y profesional, con el objetivo de expandir el concurso en futuras ediciones a escuelas de hostelería de toda España.