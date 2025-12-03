Inditex gana un 3,9% más en los nueve primeros meses del año hasta los 4.622 millones de euros

Inditex, el gigante mundial de la moda, ha presentado unos sólidos resultados en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025 (9M2025), logrando un beneficio neto de 4.622 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

La compañía atribuye este "sólido desempeño operativo" a la creatividad de sus equipos, su modelo de negocio totalmente integrado y su diversificación, según ha informado este miércoles la compañía a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Crecimiento en ventas y margen bruto

Las ventas del grupo dueño de Zara alcanzaron los 28.171 millones de euros en los nueve primeros meses, con un crecimiento del 2,7% (un 6,2% a tipo de cambio constante), registrando una evolución satisfactoria tanto en las tiendas físicas como en el canal online.

Destaca especialmente el comportamiento en el tercer trimestre (3T2025), cuando las ventas se elevaron un 4,9% hasta los 9.814 millones de euros (un 8,4% a tipo de cambio constante), reflejando la buena acogida de las colecciones. El beneficio neto en el trimestre creció un 9% hasta los 1.831 millones de euros.

El margen bruto de Inditex también mostró una evolución positiva, aumentando un 3,2% hasta los 16.811 millones de euros, situándose en el 59,7% de las ventas (+27 puntos básicos). En el 3T2025, el margen bruto alcanzó el 62,2%, con un aumento del 6,2%.

Fuerte desempeño operativo y financiero

La gestión de costes se mantuvo controlada, con un crecimiento de los gastos operativos del 2,4%, 29 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas.

En el plano operativo, el resultado bruto de explotación (ebitda) se incrementó un 4,2% hasta los 8.303 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (ebit) creció un 4,8%, hasta 5.943 millones de euros.

La posición financiera neta del grupo se mantiene excepcionalmente sólida, alcanzando los 11.268 millones de euros al cierre del periodo.

Buenas perspectivas para el cierre de año

De cara al cierre del ejercicio, Inditex ha ofrecido un avance prometedor sobre el inicio de la campaña otoño/invierno. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 han crecido un robusto 10,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cabe recordar que la compañía pagó el dividendo final del ejercicio 2024 (0,84 euros por acción) el pasado 3 de noviembre de 2025.

Potencial de crecimiento a largo plazo

Inditex reafirma que sus pilares estratégicos se centran en la mejora constante de su propuesta de moda, la atención al cliente, el enfoque en la sostenibilidad y la continua evolución de sus equipos.

El modelo de negocio se caracteriza por su flexibilidad, la capacidad de respuesta y el suministro en proximidad, lo que le permite reaccionar con agilidad a las tendencias del mercado y reforzar su posición competitiva. La amplia diversificación por canal (físico y online), geografía (214 mercados) y concepto, se considera un motor clave para su crecimiento a largo plazo en un sector fragmentado.

La inversión continua en tiendas, el canal online global y las plataformas logísticas centralizadas, con la sostenibilidad como eje, es fundamental para generar crecimiento futuro. En este sentido, la optimización del espacio comercial sigue en curso para impulsar la productividad. La compañía espera que el crecimiento del espacio bruto anual para el periodo 2025-2026 se sitúe alrededor del 5%, lo que se complementará con una fuerte venta online.