Inditex firma los mayores beneficios y ventas de su historia en los nueve primeros meses de 2025

Inditex ha vuelto demostrar por qué sigue siendo una de las compañías más sólidas del sector global de la moda. El grupo gallego cerró los nueve primeros meses de 2025 con las mejores cifras de ventas y beneficios de toda su historia, y confirma la fortaleza de un modelo capaz de crecer incluso en un entorno de consumo irregular y con divisas adversas.

La multinacional alcanzó una facturación de 28.171 millones y un beneficio neto de 4.622 millones, según el informe remitido por la compañía, lo que consolida la tendencia de expansión registrada a lo largo de los últimos ejercicios.

Las ventas aumentaron un 2,7%, impulsadas tanto por el buen comportamiento de las tiendas físicas como por el empuje del canal online. A tipo de cambio constante, el avance habría sido del 6,2%, lo que refleja la resiliencia del modelo frente al impacto divisa. Junto a la mejora en ingresos, el grupo reforzó posiciones en el margen bruto, que subió hasta el 59,7%, 27 puntos básicos más que un año antes.

La compañía destaca que las colecciones del periodo fueron “bien recibidas por los clientes”, un factor que ha sostenido las ventas pese al frenazo del consumo en algunos mercados europeos. El resultado operativo también avanzó: el EBITDA aumentó un 4,2% hasta 8.303 millones y el EBIT creció un 4,8%, hasta 5.943 millones. En conjunto, todas las líneas de gasto evolucionaron de manera favorable, con unos costes operativos que crecieron por debajo de las ventas.

Comparativa histórica: un nuevo récord

Los resultados confirman que Inditex avanza en una senda de récords consecutivos. En los nueve primeros meses de 2024, el grupo había registrado un beneficio de 4.449 millones y una facturación de 27.422 millones; es decir, el ejercicio 2025 supera ambos registros, que ya eran máximos históricos.

El comportamiento del tercer trimestre refuerza esta lectura: entre agosto y octubre, las ventas crecieron un 4,9% hasta los 9.814 millones y el beneficio neto avanzó un 9%, y alcanzó los 1.831 millones. El margen bruto del trimestre escaló al 62,2%, el nivel más alto del año.

Inditex mantuvo su estrategia de apuesta por tiendas más amplias y tecnológicas, con 39 aperturas netas en 39 mercados, lo que sitúa la red total en 5.527 establecimientos. El informe también recoge un amplio programa de reformas y relocalizaciones en algunas de las principales plazas internacionales, desde Barcelona Diagonal hasta Osaka o Austin.

En paralelo, el canal online continuó siendo un pilar estratégico, apoyado en mejoras logísticas y en plataformas digitales centralizadas.

La empresa destaca además la buena acogida de las colecciones de otoño e invierno: entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, las ventas crecieron un 10,6% a tipo de cambio constante frente al año anterior.

Los analistas prevén que la compañía mantenga su posición de liderazgo gracias a su capacidad para rotar inventario, ajustar oferta en tiempo real y operar con márgenes superiores a la media del sector. El informe de los primeros nueve meses refleja un inventario “de alta calidad”, que creció un 4,9%, una cifra coherente con la expansión de ventas y con el impulso de las nuevas líneas de producto.

A pesar del contexto de divisas desfavorable —la propia compañía anticipa un impacto negativo del 4% en las ventas anuales—, el grupo mantiene un fuerte pulmón financiero: su posición neta alcanza los 11.268 millones. Este margen le permite sostener un ambicioso plan inversor y mantener dividendos crecientes.

Mirando hacia 2026, los analistas apuntan a un escenario moderadamente alcista. El propio grupo señala que continuará priorizando la mejora de producto, la sostenibilidad y la innovación tecnológica tanto en tiendas como en logística. Su previsión es mantener un margen bruto estable y realizar inversiones ordinarias por unos 1.800 millones.

El arranque del cuarto trimestre, con crecimientos a doble dígito en ventas, apunta a un cierre de año robusto. Si la tendencia se mantiene, Inditex encadenará otro ejercicio de resultados históricos y reforzará aún más su posición en un sector cada vez más competitivo.