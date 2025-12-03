Inditex se dispara un 7% tras presentar sus cuentas e impulsa al Ibex 35 cerca de los 16.500 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,5%, situando al selectivo madrileño en los 16.473 puntos. El principal motor de la jornada ha sido el comportamiento de las acciones de Inditex, que se dispararon un 7% en la apertura tras presentar unos resultados récord correspondientes a los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026. La firma textil gallega registró un beneficio neto de 4.622 millones de euros entre febrero y octubre, un aumento del 3,9% respecto al ejercicio anterior, gracias al impulso de sus ganancias y ventas en el tercer trimestre.

En contraste con estos resultados positivos, Airbus anunció una rebaja en las entregas de aviones comerciales previstas para este año debido a problemas de calidad en los paneles del fuselaje de un proveedor que han afectado a la familia A320. Por su parte, Ferrovial informó a la CNMV que abonará esta Navidad un dividendo adicional en efectivo de 0,077 euros por acción, lo que implica un desembolso total de 55,6 millones de euros.

En los primeros compases del Ibex 35, Inditex lideraba los ascensos con un 4,34% que se incrementó al 7% a las 9:04 horas, seguida por Indra (+2,72%), Solaria (+1,01%) y Acerinox (+0,91%). En el lado de los descensos, destacaban Enagás (-2,75%), Ferrovial (-0,46%) y Mapfre (-0,35%).

En el ámbito europeo, las bolsas mostraban un comportamiento mixto: Londres cedía un 0,1%, mientras que Fráncfort, Milán y París subían un 0,5%, 0,33% y 0,1% respectivamente.

En el contexto internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que a principios de 2026 dará a conocer al sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed), cuyo mandato finaliza en mayo de 2026.

Finalmente, el precio del crudo Brent subía un 0,37% hasta los 62,68 dólares y el WTI se incrementaba un 0,44% hasta los 58,9 dólares. En el mercado de divisas, el euro frente al dólar se colocaba en 1,1652, con el interés exigido al bono a 10 años bajando hasta el 3,227%.