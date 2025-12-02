Prensa Ibérica lanza Cauro, su nueva agencia que une creatividad y tecnología

No cabe duda de que el mundo se rige por unos parámetros muy distintos a los de hace diez años… a los de hace cinco años… incluso a los de hace apenas seis meses. El ritmo de transformación es tan acelerado que muchas veces cuesta comprenderlo, interiorizarlo y, sobre todo, adaptarse a él. El devenir de los tiempos ha provocado que los procesos de digitalización en grandes compañías y pymes avancen a una velocidad vertiginosa, con cambios constantes que obligan a las organizaciones a replantearse sus métodos y estructuras. Hoy, con la multitud de herramientas tecnológicas disponibles en el mercado, las corporaciones necesitan una guía clara que no solo les devuelva resultados tangibles, sino que les impulse a crecer y a destacar por encima de la competencia en un ecosistema cada vez más exigente.

Pero ¿qué es realmente lo que hace que una empresa crezca en este proceloso mundo donde la tecnología parece dominarlo todo? La respuesta no se encuentra únicamente en los algoritmos, la automatización o los datos. La clave sigue siendo profundamente humana: creatividad, narrativas emocionales, sensibilidad local, impacto social y, por encima de todo, la capacidad de humanizar y acompañar a las marcas en su evolución. Son estos elementos los que permiten conectar de verdad con las audiencias, diferenciarse y construir valor sostenible. En este contexto nace Cauro, una agencia creada con la misión de acompañar a las empresas por la senda de una serie de valores compartidos con Prensa Ibérica.

La agencia se apoya en un equipo pluridisciplinar formado por expertos en creación de contenidos, estrategia, creatividad y marketing. Todos ellos se ponen al servicio de las compañías con el objetivo de acompañarlas en su crecimiento y promover un futuro más sólido y equilibrado. Para Cauro, la creatividad no es un adorno: es el auténtico motor de cambio, la herramienta que permite contar historias potentes, resolver problemas con enfoques innovadores y generar impacto real. Además, adaptan los contenidos al hiperlocalismo, atendiendo a las particularidades de cada territorio, y desarrollan tecnologías propias que favorecen el crecimiento industrial local y contribuyen a reducir la brecha territorial.

¿Cómo funciona Cauro?

La agencia ofrece un ecosistema completo de soluciones. Además de los servicios de creatividad, que abarcan desde la conceptualización y el diseño de marca, el posicionamiento estratégico, el desarrollo web, la creación de assets digitales, logotipos, vídeos corporativos y piezas audiovisuales de alto valor que aseguran que cada mensaje llegue a la audiencia adecuada, en el momento óptimo y con el impacto deseado; hasta servicios de autoridad de marca.

Una de las áreas más demandadas por los clientes tiene que ver con las nuevas tecnologías y la autoridad de marca, un concepto clave en el nuevo paradigma del mercado digital. La autoridad de marca es lo que hace que te elijan incluso antes de comparar. Es la capacidad de generar confianza, destacar frente a la competencia y ser reconocido como un referente tanto por los clientes como por las IA que hoy influyen en las decisiones de compra. Una marca con autoridad no solo se ve: impacta, convence y se convierte en la opción preferida en su sector. No solo es visible: es escuchada, citada, recomendada y preferida. Desde Cauro se diseñan estrategias a través de tecnología propia que permite expandir la presencia de las marcas en los nuevos entornos digitales incluyendo las IA.

En palabras de Jesús Mera, director general de Cauro: «Nuestro modelo de agencia propone una nueva forma de trabajar, donde la combinación de tecnología, creatividad y un profundo conocimiento de lo local nos sitúa en una posición única y privilegiada. Estamos preparados para ayudar a las empresas de este país a afrontar un presente tan veloz y exigente, y acompañarlas en su camino hacia un futuro mucho más sólido y sostenible.»