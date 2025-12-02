"Nuestra ambición de inversión es una buena excusa para establecer capacidades de producción chinas en Europa"

China Three Gorges (CTG) se creó en 1994 para construir la presa de las Tres Gargantas, la mayor instalación hidroeléctrica del mundo. Más de treinta años después, este gigante energético de capital estatal chino está presente en el Sudeste Asiático, Oriente Medio, Egipto y Europa, con inversiones en Alemania, Grecia, Portugal y España, desde donde mueve todos los hilos de su filial en el Viejo Continente, China Three Gorges Europe. Su consejero delegado, Ignacio Herrero, atiende a EL PERIÓDICO después de participar en el primer foro España-China sobre energía verde que se celebró el miércoles pasado en Madrid.

A España llegaron en 2020 tras la compra de activos a X-Elio.

En 2011 participamos en el proceso de privatización de EDP con la compra del 21,35%, que da origen a CTG Europa. En 2018 lanzamos la OPA sobre EDP porque era el paso natural en un momento en donde en el sector se empezaba a hablar de consolidación, pero desistimos en 2019 y es cuando decidimos entrar en España, en 2020. Desde entonces hemos construido una base de activos de prácticamente 2 gigavatios (GW), de los cuales 1,3 GW son solar fotovoltaica y otros 600 MW son eólicos.

¿Qué peso tiene en el grupo?

En el resto de Europa tenemos 288 megavatios (MW) de eólica marina en Alemania y una posición muy pequeña, de 18 MW de fotovoltaica, en Grecia. Y estamos mirando activamente Italia tanto en eólica marina como en eólica terrestre y fotovoltaica.

¿Cuál es el atractivo de España?

Venimos de fuera sin absolutamente nada, solo con capital, con lo cual empezamos a hacer compras de activos operativos. España tiene escala, tiene liquidez del mercado y una posición privilegiada para el recurso y una situación geográfica como puente hacia Latinoamérica, que es otra de las geografías importantes para CTG. La parte norte de América la tenemos prohibida, sobre todo ahora con el tema geopolítico, con lo cual Sudamérica sí que es un mercado objetivo.

La solar fotovoltaica es su principal fuente de generación, pero no pasa por su mejor momento con precios negativos en el mercado, ¿les preocupa?

La energía solar es la forma de generación eléctrica más barata que existe. Tiene unas barreras de entrada relativamente bajas y su construcción no es tan compleja como la de la eólica o los ciclos combinados. Pero se ha desarrollado de forma poco controlada y tiene capacidad ociosa por tres motivos: la demanda no tiene un nivel suficiente como para poner en operación todas esas centrales, hay congestión en las redes y, después del apagón, Red Eléctrica, con la operación reforzada, sustituye a las energías renovables, principalmente a la fotovoltaica, por ciclos combinados (gas).

Cuando dice que la solar fotovoltaica se ha desarrollado de forma poco controlada, ¿a qué se refiere?

No se ha hecho acorde a la demanda ni acorde a las necesidades del sistema. El apagón fue un toque de atención que demuestra que las renovables necesitan cierto desarrollo tecnológico para poder penetrar todavía más en el sistema eléctrico. Vamos a tardar en cubrir el 100% de la demanda con renovables. No digo que no se pueda llegar, pero vamos a tardar.

¿Qué lectura hace del apagón?

Pone el foco en varios elementos. El sistema eléctrico es generación, redes y demanda. La generación había cambiado. Pero en las redes no se habían hecho inversiones suficientes para adaptarse a esos cambios. Además, con la inteligencia artificial o la movilidad eléctrica se generan distintas dinámicas en la demanda en cuanto a patrones de consumo, potencia, volatilidad y estacionalidad. Tiene que haber una inversión muy fuerte en redes y tenemos que aprovechar esas inversiones millonarias para ordenar el sistema eléctrico en relación conon ese nuevo patrón de demanda.

¿Qué planes tiene China Three Gorges en España?

Seguir creciendo. Por la naturaleza de compañía tenemos bastante marcado lo que podemos hacer. Nos encantaría invertir en redes, pero va a ser muy complicado porque somos una empresa de generación. Es cierto que se empieza a abrir un poco la mano porque en China hay una reestructuración del sector que nos permitirá en los próximos cinco años desarrollar nuevas líneas de negocio, pero a día de hoy es principalmente seguir invirtiendo en renovables. Vamos a priorizar inversiones en eólica y en nuevas tecnologías. Tenemos un sobrepeso de energía fotovoltaica que nos obliga a tomarnos muy en serio el almacenamiento (baterías) y, más a medio plazo, el hidrógeno verde.

¿Y el bombeo?

Nos gustaría porque está en el origen de la compañía y es su principal 'know-how', pero la realidad es que no tenemos ninguna central hidráulica y los bombeos más evidentes son sobre centrales existentes. Eso nos limita a operaciones que puedan salir al mercado que son a cuenta gotas y principalmente de tecnología mini hidráulica, que no es lo mismo. Desde China nos dicen, ‘oye, somos número uno en hidráulica a nivel mundial, deberíamos aprovechar oportunidades hidráulicas’, pero cuando llevamos oportunidades hidráulicas que existen en España, nos dicen que es una muy buena inversión si fuese operativa hoy, pero dentro de 10 años no sabemos qué va a pasar. A día de hoy el valor de la hidráulica es innegable, el problema que tenemos es que no somos capaces de calibrar si ese valor va a permanecer a 10 años vista, que es cuando el activo que nosotros invertiríamos al día de hoy estaría en operación. Esa es la gran incógnita que tenemos.

¿Os marcáis algún objetivo de crecimiento?

Queremos duplicar nuestra capacidad en Europa de aquí a 2030, lo que supone sumar unos 3 o 4 GW más hasta los 5 o 6 GW en total, si las condiciones de mercado son favorables, pero tenemos que ir modulando el apetito. Si el mercado sigue complicado, pues reduciremos ese objetivo de referencia y si al final, como prevemos, en 2028 los precios empiezan a repuntar otra vez porque empezará a haber crecimientos de demanda, probablemente hacia final de la década tengamos más ambición. Este año hemos estado muy activos viendo oportunidades, pero no han salido porque hay mucha incertidumbre en el mercado por los precios cero o negativos. Esa situación se prevé que continúe por lo menos hasta 2026 o 2027.

China Three Gorges es una empresa china y de capital estatal en plena apuesta de Europa por la autonomía estratégica. ¿Os sentís amenazados?

Hay mucho ruido, pero a la hora de aprobar las inversiones el Gobierno español no nos ha negado ninguna inversión. Podemos agradecer la interlocución que hemos tenido principalmente con el Ministerio de Comercio que era el que estaba encargado de aprobar nuestras inversiones en España. Ahora se ha pasado la responsabilidad al de Economía y siempre han sido colaboradores y han cumplido los plazos. Es cierto que nosotros somos muy sensibles a ese entorno geopolítico y somos tremendamente transparentes con nuestra actividad en España. No hemos sido como otros inversores que llegan, no comunican nada y cuando llega el momento de aprobar la inversión hacen el registro de la aprobación. Nosotros lo anticipamos y tratamos de consensuar con el Gobierno si hay algo que no encaja.

¿Podemos decir que España es la puerta de entrada para China Three Gorges en Europa?

Se podría decir, sí. EDP fue en su día la puerta de entrada y a raíz de EDP hemos desarrollado esa capacidad. Además, los cuarteles generales de China Three Gorges Europa están en España. Y todos los equipos están en España.

Se habló en su día de participar en Naturgy ¿Siguen valorando la entrada en alguna empresa española?

Si hoy intentásemos comprar un 21% de EDP no se nos permitiría, con lo cual esa participación tiene un carácter estratégico muy importante. Y eso nos limita otro tipo de inversiones que podamos hacer respecto a Naturgy o cualquier otra compañía. No somos un inversor financiero, somos un inversor industrial y lo que buscamos es sacar réditos industriales de las inversiones que hacemos, no simplemente un retorno razonable. Para hacer eso tendríamos que tomar una inversión importante y estar en la toma de decisiones de la compañía y eso podría generar un conflicto con la posición que tenemos en EDP en función de cuál fuese la compañía. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Creo que el momento global del sector requiere forjar alianzas y estamos viendo de forma activa cómo podemos mejorar nuestra posición y nuestras capacidades a través de otras compañías españolas, no necesariamente tomando una participación en una compañía española, sino forjando alianzas a nivel operativo y tecnológico.

¿Por ejemplo?

Una alianza con un centro de datos o con desarrolladores solares. A día de hoy se ve como un problema la solar fotovoltaica, pero la solución está sobre la mesa con el almacenamiento (baterías). Podemos ser un puente con toda la cadena de suministro, de todo el sector industrial y tecnológico chino, que domina el sector, en el segmento solar y en gran parte del hidrógeno.

¿Qué significa ser puente de la cadena de suministro chino? ¿Traer fabricación de China?

Igual que han hecho las compañías españolas como Iberdrola, Endesa o Natugy cuando se fueron a América y llevaron todo lo que era el sector financiero por las relaciones bancarias que había, nuestra inversión en EDP favoreció a que el sector financiero chino se estableciese también en Portugal. En temas de fabricación, nuestra ambición de inversión es una buena excusa para establecer capacidades de producción chinas en Europa.

Sabe que ha habido cierta polémica con los aerogeneradores chinos con la Comisión Europea investigando si distorsionaban la competencia.

En Europa nosotros no tenemos ningún aerogenerador chino. Al final lo que hacemos es tomar la mejor decisión en cada emplazamiento. El sector y la tecnología europea ha sufrido y realmente a día de hoy tenemos a Vestas y a Siemens, pero Siemens pasando por lo que está pasando. Los fabricantes chinos ahora sí que tienen una oportunidad y creo que la están aprovechando para entrar por dos vías. Una a través de la eólica marina donde no existe un producto europeo todavía y otra en el 'repowering' de las plantas antiguas reemplazando algunos elementos del tren de operación del aerogenerador. Los europeos se han centrado en ir escalando el tamaño de la turbina mientras los chinos han visto una oportunidad en fabricar elementos para turbinas antiguas. Yo creo que eso es una nueva vía de crecimiento.

Entonces, ¿no descartan utilizar aerogeneradores chinos?

De una forma prioritaria no, tiene que ser una decisión de negocio, pero si son más baratos los usaremos igual que cualquier otra empresa. De hecho, fabricantes chinos Goldwin y MinYang están vendiendo ya en Europa. Nosotros no hemos comprado ninguna turbina, pero hay desarrolladores y 'utilities' que sí han comprado turbinas chinas.