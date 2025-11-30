Minería sostenible y metales críticos: el nuevo impulso que vuelve a situar a Andalucía en el mapa europeo

En los últimos años, el suroeste de la Península Ibérica ha experimentado una transformación silenciosa pero significativa en su sector minero. Ha pasado de una minería histórica, mayoritariamente en desuso o en fase de cierre y rehabilitación, a convertirse en un foco de atención nacional por su potencial en metales estratégicos y materias primas críticas. Este renovado interés, impulsado por empresas privadas y avalado por permisos de investigación de las administraciones, donde destaca el impulso de la Junta de Andalucía, ha reavivado el interés por los minerales, más si cabe tras el cambio de paradigma de las políticas europeas y la clasificación de minerales críticos para el desarrollo estratégico.

Minerales estratégicos

En este sentido, la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030 (EMSA) dibuja un escenario en el que la comunidad vuelve a situarse entre los grandes polos mineros de Europa. En este mapa, la Faja Pirítica Ibérica —que atraviesa el sur de Portugal y las provincias españolas de Huelva, Sevilla y Córdoba, prolongándose hacia Badajoz— emerge como el eje decisivo para la minería del futuro. Su enorme potencial en sulfuros polimetálicos convierte a este corredor geológico en un recurso estratégico para la transición energética, la producción de cobre, zinc y metales críticos, y la atracción de inversiones internacionales.

El potencial minero de Córdoba, con indicios de estaño, cobre, plomo, wolframio y tierras raras, atrae a inversores y motiva permisos de investigación autonómicos. Destacan el proyecto “Oropesa”, en trámite, y múltiples prospecciones en el Guadiato para diversos metales, aún en fases iniciales y sujetas a evaluación ambiental. Los expertos apuntan al mayor filón de estaño del sur de Europa.

Ayudas a la sostenibilidad

Poner en valor esta franja transfronteriza supone activar un espacio continuo de oportunidades económicas, energéticas y logísticas, capaz de articular cadenas de valor completas y de generar estabilidad en comarcas históricamente mineras. Los fondos europeos —NextGenerationEU, FEDER, programas de innovación del EIT RawMaterials y la futura Raw Materials Act— ofrecen una palanca decisiva para financiar exploración avanzada, restauración ambiental, digitalización y nuevas plantas de transformación.

Economía circular

En este contexto, Córdoba, donde la minería se apagó en las últimas décadas, vuelve a situarse en el radar gracias a la demanda global de materias primas críticas y al renovado interés por sus zonas metalogenéticas.

La combinación de exploración moderna, restauración de pasivos y economía circular puede reactivar su papel en el sector.

Tecnología de refinado

Porque, tal y como sostienen los expertos, y así lo avalan las nuevas políticas comunitarias, el futuro de la nueva minería pasa por la valorización de residuos mineros y el refinado avanzado. En este sentido, recuperar metales presentes en estériles, optimizar el uso del agua y crear industrias locales capaces de transformar el mineral en productos de mayor valor añadido antes de la exportación se alzan como motores de la reactivación. Así, la nueva minería no solo aspira a extraer recursos, sino a liderar su refinado y su integración en la economía circular.