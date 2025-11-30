Canarias reclama al turismo pasar de conservar a regenerar el territorio

A Canarias ya no le vale solo con conservar sus espacios naturales. El compromiso de la industria turística –la principal actividad económica del Archipiélago y a menudo señalada por los efectos que puede tener en el territorio– tiene que ir mucho más allá. De esta manera, el sector debe también hacerse cargo de regenerar lugares que se han visto degradados –ya sea por la propia actividad u otros condicionantes como el cambio climático– e impulsar actuaciones en aquellas zonas que o bien han estado más ajenas a la prosperidad que ha generado o han sufrido una depredación excesiva afectando a la vida de los propios residentes. Y para que no haya excusa para pasar a la acción, la Consejería de Turismo y Empleo lanzará el Fondo Turístico de Regeneración y Renaturalización de las Islas Canarias (Regnext). Una iniciativa que se incluye dentro de las acciones del nuevo Plan Canarias Destino de Acción Climática 2026-2030 que, precisamente, quiere hacer hincapié en la regeneración.

Así se puso de manifiesto en el tercer encuentro Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias, una jornada en la que la administración da cuenta del trabajo en favor de la promoción de la sostenibilidad del modelo turístico. Fue allí donde se dieron las primeras pinceladas del acuerdo que pretende ser una alianza entre las empresas, la administración y los propios visitantes para que puedan invertir de forma directa en proyectos de rehabilitación del territorio.

Canarias quiere, por tanto, no solo medir y minimizar el impacto del turismo, sino que este actúe como motor de regeneración del Archipiélago. Y para ello, la Consejería regional, de la mano de Promotur, pondrá a disposición de los diferentes actores la herramienta Regnext, a través del que se canalizará la inversión hacia diferentes proyectos. Tras la ejecución de las iniciativas se llevará a cabo un monitoreo, para después realizar un informe de impacto que analizará los efectos que ha tenido la actuación. Una vez concluida, el resultado se comunicará a los turistas y a toda la ciudadanía canaria, para volver a comenzar con otro proyecto. Para realizar este seguimiento, el programa contará con una plataforma digital que permitirá conocer el estado de cada iniciativa, la financiación obtenida, la ejecución y el impacto generado, lo que permitirá implicar a todos los actores del sector turístico y asegurar una gestión transparente, participativa y auditada.

Regnext será una vía de canalización que vehíiculará las aportaciones económicas públicas y privadas, con el objetivo de centralizar los fondos para aunar esfuerzos hacia proyectos concretos. La participación en él será totalmente voluntaria para las empresas del sector turístico, tal y como señaló durante su ponencia el director gerente de Turismo de Canarias, José Juan Lorenzo. Pero la participación tendrá premio. Uno de ellos en forma de certificación de créditos de carbono. Pero, ¿qué son estos créditos? Aunque el sistema en el caso de Regnext todavía no está definido –tal y como advirtió Lorenzo en su intervención– los créditos de carbono son unidades que representan una tonelada de dióxido de carbono (CO2) –o su equivalente en otros gases de efecto invernadero– que se dejan de emitir o se capturan de la atmósfera gracias a un proyecto ambiental. Su función es medir la compensación de emisiones de empresas, gobiernos o personas.

Las empresas que participen en el fondo podrán tener también beneficios fiscales y certificados de donación y recibirán gratificaciones en forma de visibilidad de la propia marca en los sitios web y campañas del proyecto en el que participen. Además de sumarse a campañas de comunicación global de Turismo de Canarias.

Pero, ¿qué tipo de proyectos podrán financiarse a través de este fondo? Sus objetivos concretos, y así se expusieron en el encuentro Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias, son, en primer lugar, restaurar ecosistemas y suelos afectados o en riesgo por la actividad turística o el cambio climático. A través de Regnext se podrán también llevar a cabo proyectos asociados a la realización de infraestructura verde, resiliencia hídrica y recuperación paisajística.

Una tercera pata del proyecto es que la que busca impulsar la economía regenerativa local, el empleo verde y la innovación comunitaria, mientras que el cuarto brazo se encargará de financiar proyectos que puedan actuar como mecanismos de justicia territorial. Es decir, que se desarrollarán, principalmente, en zonas rurales, costeras o degradadas.

El Fondo Turístico de Regeneración y Renaturalización de las Islas Canarias todavía no ha concretado cuáles serán los primeros proyectos en los que centrará el tiro. Aunque José Juan Lorenzo sí dio algunas ideas de lo que se podría abordar en esta primera fase, durante su ponencia en el encuentro celebrado recientemente en San Cristóbal de La Laguna. Iniciativas que lleven a cabo reforestaciones, como la que se está desarrollando en el Parque Nacional del Teide, o el proyecto que está regenerando las Dunas de Maspalomas, se han convertido en dignos candidatos. También se postulan proyectos de regeneración como el que se está llevando a cabo en los altos del risco de Famara, en Lanzarote. Su objetivo es mitigar la erosión, recuperar la cubierta vegetal y proteger la biodiversidad de la zona . Y otros de mejora de la biodiversidad en zonas costeras como El Cotillo, uno de los litorales más impresionantes de Fuerteventura que se ha convertido en un punto turístico de primer nivel para la isla.

Siguiente escalón

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica De León, aseguró que el fondo permitirá «canalizar recursos públicos y privados hacia proyectos de recuperación ambiental». Y aunque se encuentre todavía en fase de diseño, ya se avanza como una gran alianza del sector turístico en Canarias. Una alianza en la que también se espera contar de forma directa con los propios turistas. Unos visitantes cuyo perfil ha cambiado y ahora demandan medidas de conservación, pero también de compensación del impacto medioambiental que genera la actividad turística. «El destino debe subir el siguiente escalón, ya no basta con conservar. Tenemos que pasar de la sostenibilidad a la acción real y la regeneración», concluyó la consejera.

El fondo Regnext será solo una de las acciones que el destino tiene en marcha en materia de sostenibilidad. Entre otras muchas , la herramienta digital Viaje a la descarbonización ha dado ya buenos resultados: más de 530 participantes en los talleres online y presenciales, y 172 empresas registradas, así como el lanzamiento del curso de verificadores y el asesoramiento especializado. Además, la marca Islas Canarias ha realizado un cambio en su estrategia de promoción, con mensajes especialmente dirigidos para captar al turista responsable. n

Calendario de actuación

El Fondo Turístico de Regeneración y Renaturalización de las Islas Canarias (Regnext) fue presentado recientemente durante el tercer encuentro Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Su objetivo es que empresas, visitantes y organismos públicos del Archipiélago puedan canalizar su inversión hacia proyectos de rehabilitación de entornos naturales.

El siguiente paso es acabar de definir la iniciativa y poder escoger en diciembre los proyectos piloto que se convertirán en las primeras iniciativas que se financiarán a través de este mecanismo. Como ejemplo de cómo podrán ser los proyectos que resulten finalmente escogidos se señaló al que promueve la reforestación en el Parque Nacional del Teide, el que regenera las Dunas de Maspalomas o el que actúa en las cumbres de Famara o la costa de El Cotillo para proteger su biodiversidad.

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias espera poder firmar la gran alianza público-privada por la regeneración del Archipiélago en una fecha marcada en rojo en el calendario de todo el sector: del 21 al 25 enero de 2026. Será en esos días cuando se celebre la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid, que reúne en cada edición a todos los actores a nivel internacional en la capital española. El siguiente paso que recorrerá el fondo será el lanzamiento de la campaña a partir del mes de marzo del próximo año.