Los autónomos tinerfeños se manifiestan para reclamar reformas que garanticen su supervivencia

Los autónomos han salido a la calle para gritar "basta ya" de tanta precariedad con la que afrontan el día a día y exigen al Gobierno "reformas de calado" que "garanticen la supervivencia del sector". La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos reunió este domingo en Santa Cruz de Tenerife alrededor de medio millar de integrantes del colectivo -según estimaciones de la Policía Local- bajo el lema "Por unas condiciones dignas de trabajo".

La protesta, convocada también en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, así como en decenas de capitales de provincia de la Península, reclama unas "condiciones laborales más justas, la reducción de cuotas, protección social y el reconocimiento a su trabajo como parte esencial del tejido productivo". En la capital tinerfeña, los autónomos estaban convocados a partir de las 10:00 horas en la Plaza Weyler para seguir un recorrido por toda la calle del Castillo hasta llegar a la Plaza España y acabar la marcha en la Plaza Europa, frente el edificio de Hacienda.

La mayoría de los manifestantes vestía de negro que "simboliza el luto por los negocios que cierran" y alzaban la mano derecha exhibiendo un guante rojo para expresar la "sangría económica" que sufren por las cargas que soportan. A lo largo del recorrido, entonaron cánticos como "cojo la baja yo y mi negocio murió", "si caigo yo, el país se cayó", "pagar y callar, así no puedo más" o "enfermo o no, la cuota no bajó", entre otras proclamas. Además de los autónomos, entre los manifestantes hubo algún otro simpatizante con el colectivo que mostraba una pancarta que fue aplaudida por muchos de los congregados en la que se podía leer: "Yo no soy autónomo, pero mi jefe sí".

El portavoz de la plataforma de autónomos en la provincia tinerfeña, Mijail Morales Zuvia, leyó el manifiesto que contiene sus exigencias. En el documento, el colectivo señala las precarias condiciones que arrastra el sector desde hace tiempo. Por ello reclaman que las cuotas que aportan sean "proporcionales y ajustadas a los ingresos reales de cada mes", piden exenciones con un tope en el IGIC, y exigen la eliminación del "rol del autónomo como recaudador del Estado, con los impuestos y las cotizaciones".

Reforma integral

Los autónomos reclaman también una "reforma integral" del cese de actividad -lo que se conoce como el paro del autónomo-, así como ayudas en el caso de fuerza mayor como la previsión de sustituciones por baja médica o cuidado familiar con una cotización reducida, además de atender su derecho al luto como ocurre con los trabajadores por cuenta ajena.

Mijail Morales explicó que el sector demanda una protección social que sea "equivalente a la de los trabajadores asalariados", además de una "simplificación real" de la burocracia en sus procesos administrativos para acabar, además, con un "lenguaje incomprensible y arcaico".

El colectivo exige también salvaguardar la protección del patrimonio personal y del hogar familiar de los autónomos y defiende la libertad de pago en efectivo, así como una "competencia justa" en los medios de cobro. A estas reivindicaciones, el sector añade una solicitud para revisar las tarifas de la SGAE, libertad para usar música libre de derechos y una "deducción inmediata" de las inversiones.

El portavoz aseguró que "el problema principal de los autónomos es la cuota porque el Gobierno se ha empeñado en que los autónomos paguemos una tarifa plana ganemos lo que ganemos y esto se está convirtiendo en una barrera y se está cargando el derecho a emprender".

En este sentido, Morales demandó que se implante en España un sistema más justo como el que existe en países de nuestro entorno y enumeró a "Francia, Holanda y, sobre todo, Inglaterra". Para el sector "no tiene sentido que haya sistemas que estén funcionando en Europa y no se implementen en nuestro país, en nuestro tejido productivo, donde el autónomo es muy importante porque somos más 3,4 millones de personas que damos empleo a millones de trabajadores y aportamos mucha recaudación", defendió para mostrar su "tristeza" por el "castigo que sufren los autónomos" de los que dijo que han estado "desorganizados hasta ahora, pero eso está a punto de cambiar".

Morales puso como ejemplo el caso real de "un compañero autónomo de La Guancha que estuvo tres meses de baja por una rotura de hueso y le ingresaban 700 euros al mes, pero la cuota de 300 euros largos la tenía que seguir pagando. Está claro que con 300 euros que le quedaban no podía vivir, ni él ni nadie", concluyó.