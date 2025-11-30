El Archipiélago se postula para descarbonizar el cielo

Canarias se lanza a la carrera para descarbonizar el cielo. El Archipiélago está explorando sus posibilidades para convertirse en un territorio que produzca biocombustibles que puedan usarse en la aviación –conocidos como SAF por sus siglas en inglés– y contribuir a reducir las emisiones de este medio de transporte y así también de su industria turística, que depende casi al 100% de esta actividad para la llegada de sus visitantes.

Canarias está examinando de qué manera puede convertirse en productor de este tipo de carburantes renovables –incluso utilizando los propios residuos que genera la actividad turística–. Así lo puso de manifiesto el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, durante su participación en la mesa de debate sobre esta materia que tuvo lugar en el tercer encuentro Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias, que se celebró recientemente en Tenerife. Montañés se mostró convencido de que el Archipiélago tiene muchas posibilidades.Desde hace casi un año a través de la mesa de SAF han contactado no solo con operadores interesados en instalarse en Canarias para producirlo, sino también en las aerolíneas que podrían llegar a consumirlo, para tener una visión 360 de todo el sector. A pesar de las dificultades –como el sobrecoste debido a la localización y geografía del Archipiélago, así como la necesidad de contar con energía renovable para poder desarrollarlo y no contribuir a generar más emisiones– el objetivo comienza a acercarse. «Ya no solo hay una idea, sino que se está explorando el territorio minuciosamente y se están localizando zonas en las que se pueden implantar operadores», comentó.

Canarias cuenta para desarrollar este tipo de tecnologías con un apoyo fundamental en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) que sirve de incubadora para empresas emergentes en el agua y la biotecnología. En sus instalaciones, ubicadas en la localidad grancanaria de Pozo Izquierdo, «ofrecemos las instalaciones que tenemos y le prestamos servicios de cualquier tipo que necesiten, analítica o asesoramiento tecnológico», explicó Gonzalo Piernavieja, director de I+D+i del ITC.

En la mesa de debate también participaron dos proyectos que trabajan en combustibles sostenibles desde Canarias. El primero es ATH Bioenergy que quiere ofrecer a las instalaciones hoteleras –además de otro tipo de actividades– la posibilidad de convertir sus residuos en biometano y otros productos sostenibles. Su director general, Carlos Pego, recalcó que la previsión es poder compensar 40.000 toneladas de CO2.

Luis Signorelli, CEO de Canary Carbon, también puso sobre la mesa el trabajo que está desarrollando esta starup isleña, que ha desarrollado una investigación para capturar CO2 del agua de mar, que después puede servir para producir biocombustibles. Su intención es poder llegar a instalar la tecnología necesaria a bordo de buques e incluso en los propios puertos. «Tenemos la hoja de ruta necesaria para fabricar los diseños, pero la mayor barrera sigue siendo conseguir la financiación», lamentó. n