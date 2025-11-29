Tenerife Dual forma a 200 estudiantes de FP

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, a través de su programa Tenerife Dual, ha formado durante el presente año a cerca de 200 alumnos y alumnas de 12 centros educativos de la isla para facilitar la formación práctica de la FP Dual en las empresas. El proyecto, que cuenta con la financiación del Cabildo insular, se ha dirigido a más de 500 estudiantes de ciclos de medio y superior desde su creación en 2022.

La iniciativa tiene como fin reducir la carencia de certificación específica del alumnado en determinadas familias profesionales del sector secundario, como la prevención en riesgos laborales básica, espacios confinados, primeros auxilios y trabajos en alturas. Estas resultan claves para la implantación de esta modalidad formativa en las empresas de la isla, ya que son imprescindibles, según la legislación vigente, para que el estudiantado pueda realizar sus tareas en los negocios con todas las garantías de profesionalidad y seguridad.

Los centros adheridos de este año fueron IES Granadilla de Abona; IES Geneto; IES Sabino Berthelot; IES San Matías; IES La Laboral de La Laguna; IES Luis Diego Cuscoy; IES La Guancha-JMB; IES Güímar; IES Mencey Bencomo e IES Valle Guerra, a los que se suman los CIFP César Manrique y Virgen de Candelaria.

La actividad de Tenerife Dual ha abarcado las áreas de instalaciones frigoríficas y climatización; sistemas electrotécnicos y automatizados; obras de interior, decoración y rehabilitación; energías renovables; sistemas de telecomunicaciones e informáticos, así como soldadura y calderería.

Las competencias adquiridas a través de la iniciativa cameral, además, se incorporarán al currículum del alumnado con objeto de aumentar sus posibilidades de acceder al mercado laboral una vez finalice la formación reglada.

Estas acciones formativas constan de cursos como la cualificación en “Trabajos en Alturas” que consta de un programa donde el alumnado ha recibido el conocimiento necesario a través de un bloque teórico de 4 horas y un bloque práctico de otras 4 horas que se llevará a cabo en el centro educativo, utilizando los equipos necesarios para garantizar la seguridad.

La formación en materia de “Prevención y Riesgos Laborales Básica”, ha ofrecido un curso de 60 horas en modalidad híbrida, que incluye una parte práctica de primeros auxilios, junto al conocimiento en prevención riesgos, crucial para las plantillas que trabajan en estos sectores.

Finalmente, la formación de ‘Procedimientos y técnicas en espacios confinados’ ha formado al alumnado durante 8 horas, ofreciendo pautas preventivas y métodos seguros de trabajo en entornos de difícil acceso, con el objetivo de minimizar riesgos y evitar accidentes laborales.

Estos cursos se están llevando a cabo en centros de Formación Profesional de la isla de Tenerife o en instalaciones equipadas para un óptimo desarrollo de la capacitación.

Más FP, mejor futuro laboral

El compromiso y el trabajo de la Cámara y el Cabildo con estas formaciones permite no sólo impulsar la empleabilidad de la población estudiante, sino que también fortalece la economía local al contar con profesionales con capacitación en sectores industriales clave.

El Programa Tenerife Dual persigue fortalecer la Formación Profesional Dual en Canarias, facilitando la incorporación de una población más cualificada al mercado laboral y permitiendo de este modo adecuar la oferta formativa a las demandas del tejido productivo, redundando todo ello en la mejora de la competitividad del empresariado canario.