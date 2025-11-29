La agricultura apela a la unidad para dar la batalla en Bruselas

El sector primario en Canarias es consciente de que se enfrenta a una de las batallas más decisivas de los últimos años. Y por ello, apela a la unidad de los productores, los representantes públicos y el conjunto de la sociedad isleña para pelear en Bruselas contra las pretensiones de diluir en un totum revolutum los fondos europeos. Unos recursos que hasta ahora se dirigían en programas específicos a las Islas y que la Comisión pretende aglutinar en macroproyectos estatales, de los que el Archipiélago saldrá, sin duda, perdiendo. La negociación del nuevo marco financiero plurianual 2028-2034 –presentado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen– ha puesto a los agricultores y ganaderos en pie de guerra. La pretensión es introducir 18 intervenciones, hasta ahora bien diferenciadas, en un único paquete financiero que se encargarían de gestionar cada estado miembros. Con lo que el dinero que llega a Canarias a través de estrategias tan vitales para el sector como el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) estarían totalmente en riesgo. Así quedó de manifiesto en el Foro Agro Santander: El sector primario en Canarias: retos y Fondos Europeos, organizado por Prensa Ibérica –empresa editora del periódico EL DÍA–, y patrocinado por el Banco Santander.

En él, los representantes del sector y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, coincidieron en señalar que la unidad es fundamental para tratar de convencer a la Unión Europea (UE) de que el Archipiélago –como un territorio ultraperiférico amparado por el Artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea– debe quedar fuera de este macroreparto y seguir dependiendo y siendo financiado directamente desde Bruselas.

El redactor jefe de EL DÍA, Moisés Álvarez; la presidenta de Asaga, Ángela Delgado; el presidente de Asprocan, José Carlos Rendón; y la directora de zona del Banco Santander en Tenerife y La Palma, Emma Polo / A. J.

«Hemos pasado de tener un programa específico, con un reglamento y una ficha financiera clara, a convertirnos en una intervención más dentro de un sobre global», explicó Quintero, quien mostró su preocupación porque la nueva propuesta agrupa políticas tan dispares como vivienda, transporte, sanidad o servicios sociales. Actividades con las que la agricultura deberá competir, dejando en manos del Estado la decisión de cuánto y cómo se reparten esos recursos.

El consejero detalló que la legislatura se inició con un objetivo claro: lograr una revisión de los fondos del Posei, que no se habían actualizado desde el año 2006. Para ello, el Gobierno de Canarias presentó un estudio técnico a los 27 estados miembros y a la Comisión para evidenciar que el sobrecoste que han experimentado los productores en los últimos años alcanza el 43%, si se tienen en cuenta aspectos como la mano de obra, la electricidad, el transporte o los insumos. «Lo que era adecuado en 2006 se ha visto absorbido por el incremento de costes», afirmó.

Pero la presentación del nuevo marco financiero plurianual ha provocado que todos los esfuerzos hayan tenido que dirigirse a algo todavía más urgente: intentar que Canarias quede excluida de la pretensión de la Comisión de unificar estos programas en grandes sobres nacionales. Un cambio que, a juicio de Quintero, vulnera el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce la singularidad de las RUP y obliga a la Comisión a velar por su desarrollo económico y social. «No podemos estar en el sobre nacional. Las regiones ultra periféricas tienen un estatus diferenciado que no se modificará por muchos años que pasen», aseguró.

Una parte de los asistentes al acto. | | A. J.

Previamente a la comparecencia del consejero regional, una mesa redonda integrada por la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado; el presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), José Carlos Rendón; y la directora de zona del Banco Santander en Tenerife y La Palma, Emma Polo, ya advirtió del riesgo que representa la propuesta europea para el sector.

Delgado puntualizó que Canarias «se juega más que nadie» en esta cuestión y animó a sus compañeros a viajar a Bruselas para participar en la manifestación que se celebrará el 18 de diciembre, apelando a la «obligación moral» del sector para asistir. La presidenta de Asaga quiso dejar claro que el campo canario camina sobre una línea muy fina y no paran de surgirle nuevos problemas. Entre ellos, destacó la falta de herramientas para luchar contra las plagas, que ha provocado la cada vez más restrictiva normativa europea, por la prohibición de productos fitosanitarios. «Nos están pidiendo que produzcamos fruta de primera calidad sin nada para luchar contra las enfermedades y plagas, que cada día nos asedian más», señaló. Mientras, al mismo tiempo, Europa abre las puertas a producciones de terceros países a los que no se les exige aplicar las mismas reglas.

Por eso, también es importante, al menos, mantener el nivel de ayudas que recibe el campo canario. Carlos Rendón reforzó la idea de que la posición de Canarias no puede diluirse en la del resto del país. «O estamos unidos o no vamos a conseguir nada. Nuestra prioridad es clara: lograr que Canarias quede fuera del marco financiero. Somos necesarios estratégicamente; pidamos lo que merecemos», valoró.

El giro en la financiación europea no es sino el enésimo varapalo para un sector que en los últimos años ha atravesado múltiples dificultades y que necesita atraer a nuevos productores para garantizar el relevo generacional.

La directora territorial de Banco Santander en Canarias, Beatriz Martínez. | | A. J.

Beatriz Martínez, directora territorial de Banco Santander en Canarias, destacó la capacidad del sector para convertir sus limitaciones en oportunidades. «El campo canario es esfuerzo, tradición, innovación y orgullo», afirmó, subrayando que los consumidores valoran la diferenciación y lo auténtico. Martínez recordó que solo en el primer semestre el Banco Santander movilizó 65 millones de euros en financiación para proyectos agrícolas, demostrando que su apoyo y especialización en este sector es tangible.

«En todos los proyectos intentamos estar cerca del terreno, estudiamos los que sean viables y les acompañamos en todo el proceso», explicó Emma Polo, directora de zona en Tenerife y La Palma.

Delgado insistió en los desafíos cotidianos de las explotaciones canarias: parcelas pequeñas, poco mecanizables, con mayores costes que en la Península y necesidad de innovación tecnológica, aunque poco a poco las explotaciones comienzan a abrazar las nuevas herramientas que las hacen más productivas y rentables. «Tenemos que apadrinar a quienes quieren dedicarse al campo», indicó.

Rendón coincidió en que la actitud también es determinante. «Si solo contamos desgracias, ningún joven querrá incorporarse. El relevo generacional existe en la sangre; hay que fomentarlo y alimentarlo», señaló.

El consejero regional también se refirió durante su intervención a los problemas de escasez de personal con el que se encuentran las explotaciones en Canarias. Indicó que falta mano de obra en todas los sectores y que no es un problema canario, sino a nivel europeo. Para ello, la Consejería está desarrollando planes de apoyo a los jóvenes y ha otorgado 6,7 millones de euros en ayudas a 104 empresas. «Tenemos además que dignificar el sector como sector productivo, se puede vivir bien, y a veces mucho mejor en el campo que en la ciudad», valoró.

Pero para ello, la actividad debe adaptarse a las demandas y gustos de los consumidores, que han cambiado mucho y muy rápido en los últimos años. El presidente de Asprocan recordó que el sector platanero ha sabido hacerlo muy bien. Hace treinta años, la fruta viajaba a la Península sin cámaras de frío; hoy se exige homogeneidad y presentación impecable, lo que obliga a ajustar toda la cadena. «La única manera de traer del mercado el dinero que necesita el agricultor es ofrecer al consumidor lo que demanda», afirmó.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, durante su intervención en el foro Agro Santander. / Arturo Jiménez

Emma Polo comentó que cada vez más los consumidores requieren productos «más frescos y saludables», y subrayó que el sector en Canarias tiene que poner la mirada en la internacionalización. «76 millones de euros en exportaciones agrícolas en España demuestran que Canarias tiene mercado». Y detalló que el banco «estará ahí para que los alimentos canarios lleguen a todas las mesas del mundo».

La directora territorial de Banco Santander en Canarias insistió en que la entidad quiere seguir siendo el compañero de viaje de los agricultores y ya cuenta con más de 10.000 clientes del sector. «El futuro del campo canario se construye con innovación, sostenibilidad y colaboración», concluyó. Por eso, se mostró encantada de haber podido celebrar un año más el Foro Agro Santander que ya se ha convertido en una cita obligada con los representantes del sector en Canarias. La entidad intenta mantener la cercanía con sus clientes y en especial con los del sector agrario, que por la tipología de su negocio tienen unas necesidades específicas. «Sin cercanía no hay posibilidad de saber lo que se necesita y poder solucionarlo». Por eso, «estamos encantadas de llevarnos deberes», recalcó Beatriz Martínez, animando a los participantes a compartir en esta jornada las dificultades que enfrentan en su día a día.