El Black Friday 2025 estrena la primera campaña de Navidad sin amenazas en 5 años

Primero fue la incertidumbre que trajo la pandemia de covid; el año siguiente, los estragos que causaron en la economía los confinamientos y la rotura de muchas cadenas de suministro. En 2022 y 2023, fue la crisis inflacionista la que tuvo a todos en vilo. En 2024, que la Dana que azotó Valencia en concreto y el arco mediterráneo en general pudiese hacer mella en las ganas de comprar y celebrar la Navidad. Y, este año, al fin, nada. Y si ninguna de las anteriores cosas ha logrado aguar significativamente el Black Friday, todo hace esperar al sector del gran consumo (grandes almacenes, cadenas, centros comerciales…) otra campaña “fantástica”, “mejor a la del año pasado” y, en general, de “muy buenas” esperanzas.

Se agarran al súbito cambio de tiempo, que favorecerá que la gente salga a comprar ropa de invierno; o a que el año está siendo bueno para el comercio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas de este tipo de negocios han crecido de media casi un 4% hasta septiembre, en comparación con el año anterior.

Cabe decir que parte de ese incremento se debe al puro aumento de los precios, pues la inflación sigue situada en torno al 3%. "El consumo no está eufórico, la mayoría de previsiones dan entre un 0,2% y un 0,9% de ventas por encima del dato de inflación, es decir, como mucho un 4%", plantea el profesor de IESE especializado en comportamiento del consumidor, José Luis Nueno. En cualquier caso, "este crecimiento moderado no es un decrecimiento, así que hay cierto optimismo". Además, agrega, "hay buen clima de confianza del consumidor" y "los comercios llegan a noviembre con más inventario, y eso siempre es bueno para el Black Friday".

En cuanto a las amenazas –coincide– no hay ninguna que no esté siempre de base: un 'shock' geopolítico o energético, ciberataques, ataques contra las pasarelas de pago o, como el año pasado, un evento climático extremo. Su resumen, así pues, es que "va a haber una campaña fuerte en volumen, en venta de más unidades, pero más exigente en precio y margen".

Perspectivas de los grandes operadores

“Estamos muy contentos, el volumen de ventas está yendo muy bien y estamos viendo un otoño-invierno muy positivo en todos los sentidos”, aseguran, en esta línea, desde El Corte Inglés, uno de los grandes protagonistas de la temporada.

“Si nos mantenemos como estamos, tendría que ser un Black Friday mejor al del año pasado”, reflexiona, asimismo, Victor García, portavoz de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales. Desde su óptica, difícilmente esto impactará sobre las ventas navideñas posteriores. “Me preocuparía si no lleváramos un buen año, porque si vamos mal y de repente el Black Friday va muy bien, suele ser señal de que la gente ha gastado ya lo que tenía que gastar, pero si tenemos un Black Friday bueno, alineado con la tendencia del resto del año, nada hace pensar que la Navidad vaya a ser peor”, sostiene, apostando por entre un 2% y un 4% más de ventas.

Lo cierto es que, no solo la inflación sigue al alza, sino que, según plasma un informe que elaboran KPMG y Appinio cada año sobre el llamado ‘golden quarter’ [trimestre dorado] por ser el periodo más consumista del año, los hogares siguen realizando ajustes en casi todos sus gastos, tanto los esenciales (vivienda, alimentación, transporte…), como los discrecionales (restaurantes, viajes, moda…). Apenas ha subido el gasto en ninguna de esas partidas, y a eso hay que sumar que casi la mitad de los encuestados admiten un impacto muy alto del creciente coste la vivienda en sus presupuestos.

Ingeniería de costes

Pese a eso, una cuarta parte de esta población dice haber visto mejorar su poder adquisitivo, y más de la mitad, está estable respecto al año anterior. Además, que tras este lustro de vaivenes, el cliente se ha vuelto cada vez más ducho en el arte de hacer ingeniería de costes. Por ejemplo, según este informe, 8 de cada 10 consumidores aprovecharán el Black Friday para hacer compras que llevan meses retrasando en espera de las ofertas o para anticipar algunas de las compras propias de la Navidad.

También es síntoma de esta inteligencia en el gasto, que la recuperación del sector de la moda, conviva con un cierto estancamiento del gasto en restaurantes.

De hecho, las categorías en que se prevé más gasto este Black Friday son ropa, calzado y complementos; y alimentación y bebidas. La mayoría de encuestas sitúan la media de gasto en esta primera cita de la campaña entre los 100 y los 300 euros, combinando canal físico y 'online'.

Descuentos falsos

En general, se considera que el canal físico es mejor por la interacción con los productos y por la experiencia de ir de compras, y que el digital gana por la comodidad y por los precios. Con todo, en las últimas campañas se ha hecho notorio lo muy extendidos que están los fraudes.

El Ministerio de Consumo ha advertido estas semanas previas que han empezado ya sus campañas de monitorización y vigilancia de precios. Lo que ha detectado otros años son infracciones tal que ocultar parte del precio total de un producto la primera vez que se anuncia o subir el precio de aquel producto las semanas inmediatamente anteriores a la campaña para que el descuento parezca una rebaja cuando en realidad no lo es. El Ministerio de Consumo ha impuesto siete expedientes sancionadores a operadores de comercio electrónico por modificar los precios de forma engañosa en el Black Friday con multas de 350.00 euros.