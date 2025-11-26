La nueva hornada de mujeres STEM que materializará la próxima revolución industrial

“Cada vez que vengo, tengo la sensación de que vengo a una fiesta”. Estuvo más de una hora, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, escuchando las historias y reflexiones de las 16 jóvenes protagonistas de los premios WonNow 2025. Es la octava vez consecutiva que lo hace, y, claramente, no se cansa. Son, estos, unos galardones que entrega el banco junto a Microsoft a las mejores estudiantes de grados universitarios STEM (de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas).

Premian su desempeño y su trayectoria hasta la fecha, con la intención de visibilizar al "talento femeino", y les conceden 6 meses de trabajo en Caixabank y mentoría en Microsoft. “Aprovechadlo mucho”, recomendó la ganadora del año pasado, Carmen Tabuenca, presente en este mismo acto. Ella se propuso, entonces, publicar una revista de innovación científica que está a punto de ver la luz, y tras su beca tiene claro que hará un doctorado fuera del país.

“Este es un gran reconocimiento, cuando os queda casi todo por hacer”, dirigió Gortázar a las 16 protagonistas de este año. “Habéis alcanzado metas muy significativas, pero lo tenéis todo por hacer”, recordó el mismo. “Tenéis la oportunidad de incorporaros al mercado laboral en un momento único, de verdadera revolución industrial”, recordó, en referencia a la Inteligencia Artificial (IA), el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, quien sacó pecho de que “por primera vez”, España pueda estar completamente involucrada en ella desde el minuto uno. “Eso solo va a conseguirse con talento”, reconoció.

Pues por talento, no será. Se han postulado, este año, un récord de casi 1.100 jóvenes que respondían al perfil planteado por estos WonNow. De entre ellas, el mejor expediente académico se le ha reconocido a Marta Sierra, estudiante de doble grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería en Tecnologías de las Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid. Es la única de entre las 16 que se lleva una dotación de 10.000 euros, además de las prácticas y la mentoría, dinero que prevé destinar a convertir en realidad mínimo uno de sus dos trabajos de final de grado. Uno relacionado con mejorar la vida de las personas con movilidad reducida, y el otro con atajar el ciberbullying.

Las ganadoras

No se quedan cortas, el resto. Ana Álvarez está cursando un Grado en Ingeniería de Sistemas Industriales; Lucía García ha terminado una doble titulación en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas y Matemáticas e Informática; Alba Sánchez, es ingeniera informática y biotecnóloga, y está cursando un Máster en Ingeniería Biomédica; Júlia Villaró ha hecho Matemáticas y está, también, con un Máster de Ciencia de Datos; Virginia Erze, está con Matemática Aplicada y Computacional; Pinar Sacristán estudia un doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas.

Blanca Bareño es ingeniera en Tecnología de las Telecomunicaciones y doble máster en ‘telecos’ y Redes y Servicios Telemáticos; Irene Lacabe, es física; Jingjing Ye ha hecho un doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática y está con un Máster en Ciencia de Datos; Ana Ruiz es doble grado en Física y Matemáticas y está, también, con dos Másters en Big Data e IA, y otro de Computación Cuántica; Joana Guitérrez es ingeniera de Sistemas de Telecomunicaciones; Paula Esteban, estudia una doble titulación con Ingeniería Biomédica e Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones; Laura Pedro-Botet es ingeniera física y está cursando un Máster en Analítica de Datos; Eliani Álvarez cursa el grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, y Marina Tombas es matemática.

Y por si eso fuera poco, todas suman logros extra: finalistas o ganadoras de olimpiadas técnicas, experiencias en el CERN, deportistas en campeonatos nacionales, proyectos de innovación entre manos y mucho desarrollo personal para superar las trabas psicológicas que, tal como se puso de manifiesto en el evento, son más comunes en mujeres que en hombres a la hora de competir en estas ligas.

Habilidades, visión estratégica y contactos

De eso va, en parte el ‘mentoring’ de Microsoft. De “desarrollar un potencial que vemos que es enorme”, resumió Silvia Hernández, de Microsoft Ibérica. “Vais a ir descubriendo todo el recorrido que podéis tener”, afirmó, explicando que lo que van a hacer en las próximas semanas se centrará en desplegar habilidades, desarrollar su visión estratégica o enfrentarse a los retos de las innovaciones que están por llegar. “Supone abriros las puertas del ecosistema global de conocimiento y a toda nuestra red de contactos”, subrayó la misma.

Sentada junto a ella, la consejera delegada de ImaginBank, Ana Canela, les recomendó creer en ellas mismas y disfrutar. “A mí me costó un tiempo aprender a valorar las cosas que no nos cuestan, así que dadle valor a esas cosas que a vosotras os salen de forma natural”, zanjó.