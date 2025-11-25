RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA
Prensa Ibérica ha celebrado en Madrid el foro España 360, un encuentro entre comunidades autónomas que, durante tres días, ha dado voz a presidentes autonómicos y consejeros, además de empresarios y expertos, con el objetivo de abordar los grandes desafíos que afronta el país en su diversidad territorial.
En su discurso de bienvenida, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, ha recordado que el proceso iniciado hace 50 años, tras la muerte de Franco y la restauración de la monarquía, “introdujo a España en una transición política cuyo éxito consistió en abrazar el diálogo, el consenso y la reconciliación”. Al hilo de la nueva organización territorial que trajo consigo la Constitución de 1978, Moll ha afirmado que “la España de las Autonomías es uno de los mayores logros de nuestra democracia”.
Este encuentro, cuyo objetivo es identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías, ha contado con la presencia de los presidentes Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia). También ha dado voz a más de una veintena de consejeros y diversos expertos, que han debatido sobre los temas que centran la conversación pública, de la vivienda a la salud, del medio ambiente al empleo, pasando por la educación o la inteligencia artificial.
En un mundo en acelerado cambio, España y sus territorios afrontan desafíos nuevos. El sistema autonómico forjado en el impulso de consenso de la Transición hace 50 años se enfrenta a cuestiones entonces no previstas derivadas de fenómenos como la globalización, la crisis climática o la irrupción de la tecnología. Aspectos que requieren una reflexión pública, serena y conjunta entre administraciones y sociedad civil.
Jorge Azcón: "Si no hay presupuesto por segundo año, lo lógico es ir a elecciones en Aragón"
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que "lo lógico es ir a elecciones anticipadas" si no consigue aprobar un presupuesto para la comunidad autónoma "por segundo año consecutivo". El líder del PP en Aragón ha asegurado, no obstante, que "no quiere apretar el botón del adelanto electoral", pero ha defendido que será "coherente" y lo hará de no obtener los apoyos para aprobar las cuentas de 2026. Igual que se lo reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a él no le quedaría otro camino que el del anticipo electoral si encadena dos prórrogas presupuestarias.
Alfonso Rueda: "Es necesario que las administraciones construyamos vivienda con intensidad"
La vivienda se ha convertido en la prioridad "absoluta" de la Xunta de Galicia para esta legislatura. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha reconocido que existe una emergencia habitacional y ha asegurado que mientras "otros teorizan sobre las causas", su Ejecutivo ha puesto ya sobre la mesa medidas "con objetivos medibles", entre ellas, duplicar el parque público de pisos pasando de 4.000 a 8.000 en el horizonte de 2028. Y ha animado también a los ayuntamientos a promover la vivienda. Ha defendido que cuando "hay circunstancias tan urgentes" no se debe fiar solo la oferta a la construcción privada. "Es necesario que las administraciones seamos promotoras con intensidad en este momento", ha destacado en su conferencia en el "Foro España 360".
