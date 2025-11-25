RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA

Prensa Ibérica ha celebrado en Madrid el foro España 360, un encuentro entre comunidades autónomas que, durante tres días, ha dado voz a presidentes autonómicos y consejeros, además de empresarios y expertos, con el objetivo de abordar los grandes desafíos que afronta el país en su diversidad territorial.

En su discurso de bienvenida, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, ha recordado que el proceso iniciado hace 50 años, tras la muerte de Franco y la restauración de la monarquía, “introdujo a España en una transición política cuyo éxito consistió en abrazar el diálogo, el consenso y la reconciliación”. Al hilo de la nueva organización territorial que trajo consigo la Constitución de 1978, Moll ha afirmado que “la España de las Autonomías es uno de los mayores logros de nuestra democracia”.

Este encuentro, cuyo objetivo es identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías, ha contado con la presencia de los presidentes Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia). También ha dado voz a más de una veintena de consejeros y diversos expertos, que han debatido sobre los temas que centran la conversación pública, de la vivienda a la salud, del medio ambiente al empleo, pasando por la educación o la inteligencia artificial.

En un mundo en acelerado cambio, España y sus territorios afrontan desafíos nuevos. El sistema autonómico forjado en el impulso de consenso de la Transición hace 50 años se enfrenta a cuestiones entonces no previstas derivadas de fenómenos como la globalización, la crisis climática o la irrupción de la tecnología. Aspectos que requieren una reflexión pública, serena y conjunta entre administraciones y sociedad civil.