Numismática
La moneda más cara de España triplica su récord y se subasta por 2,4 millones de euros
En 2009 la pieza alcanzó un valor récord de 800.000 euros, que ahora se multiplica por tres
EFE
Un centén segoviano de 1609, que ya era la moneda más cara de la numismática española cuando se subastó en 2009 por 800.000 euros, triplicó este precio al venderse nuevamente en puja este lunes por un precio final de 2,4 millones de euros, lo que la convierte en una de las de mayor valor en Europa Occidental.
El centén, una enorme moneda de oro de cien escudos de la época del rey Felipe III (1578-1621), tuvo un precio de salida de 2 millones de francos (2,1 millones de euros) y hubo tres pujas por ella que finalmente la situaron en 2,3 millones de francos (2,4 millones de euros).
La moneda era la estrella de la jornada de subastas que organizó la firma Numismatica Genevensis en el Hotel Mandarin Oriental de Ginebra y el récord logrado fue recibido con aplausos de los compradores y aficionados asistentes a la venta.
