Buenas noticias para los trabajadores canarios: Yolanda Díaz propone ampliar este permiso retribuido de 2 a 10 días

Yolanda Díaz quiere llevar al Consejo de Ministros y al Congreso de los Diputados la aprobación de un nuevo permiso por fallecimiento para que los trabajadores puedan asumir mejor la muerte de un ser querido. De este modo, se concederá a los empleados una de sus demandas históricas.

Así es el permiso por fallecimiento actualmente

El Estatuto de los Trabajadores establece diversos permisos retribuidos que permiten a los empleados disponer de tiempo para atender situaciones personales imprevistas. Así, ya sea para cuidar a familiares enfermos o afrontar el fallecimiento de un ser querido, las empresas están obligadas a conceder estos días de ausencia del puesto de trabajo.

En el caso de los permisos por fallecimiento, actualmente está de esta manera:

2 días hábiles : En caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad: padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, suegros y cuñados.

: En caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el de consanguinidad o afinidad: padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, suegros y cuñados. 4 días hábiles: Si el trabajador necesita realizar un desplazamiento a otra localidad debido al suceso

Los trabajadores deben tener en cuenta que este permiso es remunerado, lo que significa que el trabajador sigue cobrando su salario habitual durante esos días. Las empresas tendrán que aplicar el cómputo en los días hábiles, es decir, se excluyen domingos y festivos, siempre a partir de la fecha del fallecimiento.

Además, según el Estatuto de los trabajadores, el trabajador debe, "salvo causa de fuerza mayor, preavisar con la suficiente antelación y justificar la ausencia". La duración y condiciones de este permiso pueden ser mejoradas por los convenios colectivos aplicables a cada sector o empresa, por lo que es importante consultar cada convenio específico.

Yolanda Díaz busca mejorar las condiciones de los trabajadores

"Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien", aseguraba la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en unas declaraciones hechas hace un mes. La líder de Sumar anunciaba así las pretensiones de su departamento para garantizar a todos una despedida digna de sus familiares.

Por todo esto, Yolanda Díaz pedía a los empresarios que "tomen esta medida con cariño, porque esto redunda en el bienestar de la gente trabajadora y de las empresas y nos hace un país mejor".