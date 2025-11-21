El Ibex 35 abre con pérdidas del 1,28% ante el miedo de una burbuja en la IA

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con fuertes descensos del 1,28%, lastrada por el temor persistente en los mercados a una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA), pese a los sólidos resultados presentados esta semana por Nvidia.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que amplía las exenciones arancelarias para productos alimentarios importados de Brasil ante el descontento de los estadounidenses con el coste de la vida, recortando así las tarifas de aduanas que impuso al Ejecutivo brasileño en respuesta al procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

En los primeros minutos de negociación, el Ibex 35, principal índice del mercado nacional, ha perdido la cota de los 15.800 puntos y se sitúa en 15.784,2 enteros tras ese retroceso del 1,28%. De este modo, las ganancias acumuladas en el año se recortan hasta el 35,93%.

El parqué español vuelve así a los números rojos, en línea con las caídas registradas en la sesión anterior en Wall Street y en los mercados asiáticos durante la madrugada. Las principales Bolsas europeas abrían este viernes la jornada con bajadas. En concreto, Francfort se dejaba un 1,2%; Milán, un 1,1%; Londres, un 0,8%, y París, un 0,7%.

En el plano empresarial, CaixaBank ha ejecutado el 99,70% de su recompra de acciones en la vigésima tercera semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pondrá en marcha otro plan de recompra, el séptimo, por hasta 500 millones de euros, una vez concluya el actual.

Por su parte, el consejo de administración de Faes Farma ha aprobado el pago de un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados de 2025 de 0,041 euros por acción, que se abonará el próximo 12 de enero y al que la farmacéutica destinará en total cerca de 12,8 millones de euros.

Este viernes se han conocido datos macroeconómicos como la facturación del sector servicios e industria. El sector servicios registró un aumento de su facturación del 7,9% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de cinco puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde abril del año pasado, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de negocios de la industria subió un 4,3% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, su mayor alza interanual desde el pasado mes de marzo, cuando se incrementó un 6,8%, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 1,69% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 62,31 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, decrecía un 1,95%, hasta los 57,85 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1518 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,211%.