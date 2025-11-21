APECA reúne al sector del Rent a Car de toda Canarias

La Asociación Profesional de Empresas de Coches de Alquiler de Canarias (APECA, integrada en Femete y Femepa) celebra hoy la II Jornada Rent a Car de Canarias en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 10 de la mañana. Un encuentro que reúne a profesionales y empresas de todas las islas, tanto del alquiler de vehículos sin conductor como del alquiler con conductor, ámbitos que la asociación representa de forma integral.

“Queremos que este espacio sirva para que las empresas y profesionales de todo el archipiélago puedan intercambiar experiencias y trabajar de la mano con las administraciones públicas. Nuestro reto es avanzar juntos hacia una movilidad más sostenible, moderna y adaptada a las necesidades reales de Canarias. En definitiva, este encuentro será una oportunidad para escuchar, compartir y construir”, destaca el presidente de APECA, César Martín.

En la primera parte del evento, se desarrollará un encuentro con la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández para debatir, compartir visiones y analizar la situación del sector. En concreto, se abordarán cuestiones como la aplicación de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, las perspectivas de la colaboración público-privada, la digitalización del servicio, la movilidad multimodal y la evolución del sector de alquiler de vehículos.

La segunda parte del encuentro estará enfocada al diálogo interno entre las empresas asociadas y sus profesionales. APECA impulsará un espacio de análisis compartido para identificar preocupaciones y oportunidades comunes, evaluar los retos normativos y estudiar mejoras futuras en el alquiler de vehículos con y sin conductor, reforzando la competitividad del sector en todas las islas.

Con esta segunda edición, la Jornada Rent a Car de Canarias se consolida como un punto de encuentro estratégico para este colectivo en el archipiélago, impulsando el diálogo, la actualización profesional y las sinergias entre empresas, administraciones públicas y entidades colaboradoras.