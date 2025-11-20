La conexión eléctrica del norte de Córdoba queda en el aire hasta después de 2030

Uno de los principales problemas de la provincia de Córdoba en cuanto a dotación eléctrica es la falta de potencia en la zona norte. La Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba consideran necesaria la conexión Maguilla-Peñarroya-Lancha para mejorar dicha dotación en la zona, sobre todo, en las comarcas de Los Pedroches y del Guadiato. La planificación eléctrica 2025-2030 del Ministerio para la Transición Ecológica, sin embargo, no recoge esta demanda.

El documento, sobre el que todavía se pueden hacer modificaciones, pues está en trámite de audiencia pública, sí nombra esta necesidad, pero la relega para un horizonte posterior, es decir, para después de 2030. Es por ello que la Junta ya ha anunciado que trabajará, junto a diputación y empresarios, para que la demanda sí se incluya en la planificación más inminente.

En cuanto a los proyectos desarrollados o en visos de estarlo en materia de electricidad relacionada con energías renovables, son numerosos. Destaca el parque de energía solar, dividido en dos plantas, que la empresa alemana Viridi desarrollará en Cabra, que tendrá una capacidad de 102 megavatios, lo que la hará una de las más grandes de Andalucía. También es reseñable el proyecto Guadame, impulsado por empresas como Sabik Solar, Nunki Solar y Green Stone Renewable, que constará de cinco plantas a construir entre varios municipios de Córdoba y Jaén y que juntas superarán los 250 megavatios de capacidad.