El Black Friday dispara su influencia en España: siete de cada diez ciudadanos aprovecharán los descuentos y el gasto medio supera los 140 euros por persona

El Black Friday se ha convertido, en menos de una década, en el gran acontecimiento comercial del año en España. Lo que comenzó como una jornada importada desde Estados Unidos centrada en la electrónica y las grandes superficies es hoy una campaña masiva de semanas que condiciona la economía de los hogares, adelanta buena parte del consumo navideño y transforma los hábitos de compra de millones de personas.

La encuesta anual elaborada por el comparador financiero Banqmi confirma esta tendencia: el 71,4% de los españoles tiene previsto comprar algo durante el Black Friday 2025, que se celebrará el próximo viernes 28 de noviembre. La cifra supone el dato de participación más alto registrado hasta la fecha y refleja la creciente consolidación del ‘viernes negro’ en el calendario económico nacional. En paralelo, el presupuesto medio por consumidor sube hasta los 142,75 euros, un incremento anual del 7,52% que sitúa este indicador en máximos históricos.

Según explica Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi, el fenómeno sigue reforzándose año tras año: “El Black Friday se está convirtiendo en la principal fecha de consumo del año. Aunque moda y electrónica lideran las compras, cada vez se diversifica más el tipo de productos y el adelanto de las compras navideñas impulsa su crecimiento”. Gallardo subraya que el incremento del gasto medio viene determinado por la inflación acumulada y por el deseo de los consumidores de aprovechar descuentos para compensar la subida de precios.

Comprar antes de diciembre, la estrategia de ahorro dominante

El adelanto de las compras navideñas es, un año más, el principal motivo para participar en el Black Friday. La mitad de los consumidores (50,7%) utiliza esta fecha para reducir el gasto de diciembre, aprovechando las promociones para repartir su presupuesto y aliviar el impacto económico de las fiestas.

“En un contexto de precios altos, muchas familias prefieren anticipar regalos y compras del hogar. No se trata solo de ahorrar, sino de estabilizar el presupuesto y evitar picos fuertes de gasto en diciembre”, señala Gallardo. Este comportamiento se ha generalizado en los últimos años a medida que las promociones se extienden durante varios días y abarcan prácticamente todas las categorías de producto.

Incluso entre quienes aseguran no tener intención de comprar (el 28,6% de los encuestados), las razones giran en torno a la percepción de las ofertas: un 32% cree que no son reales, mientras que un 14,5% considera insuficiente el descuento. Sin embargo, la impulsividad sigue siendo un factor determinante, ya que un 28,1% de quienes sí comprarán admiten que lo harán porque “seguro que algo termina cayendo”.

La financiación: una tendencia al alza que preocupa a los expertos

El auge del Black Friday trae consigo un fenómeno que genera preocupación: el aumento del uso de diferentes sistemas de financiación. Este año, el 31,6% de los consumidores asegura que pagará con tarjeta de crédito, tres puntos más que en 2024; y un 8,1% recurrirá a métodos alternativos como pagos fraccionados o sistemas ‘compra ahora, paga después’. Para el experto financiero de Banqmi, Antonio Gallardo, el problema no es la herramienta en sí, sino su uso creciente sin planificación: “La financiación rápida se percibe como cómoda, pero puede convertirse en un riesgo si acumulamos varios pagos. Muchos hogares llegan a diciembre con cargos aplazados que limitan su margen económico justo antes del mayor pico de gasto del año”.

La forma de financiación más utilizada —y también la más peligrosa— es el pago con mediante cuota fija, elegido por el 53,8% de quienes financiarán sus compras con tarjeta de crédito. Este sistema reduce el capital adeudado muy lentamente, especialmente con cuotas bajas, lo que prolonga la deuda y eleva el coste final por intereses. También crece el pago fraccionado en tres, seis o doce meses, una opción que genera sensación de accesibilidad por su coste aparentemente reducido. Sin embargo, advierte Gallardo, “el problema no es fraccionar una compra, sino fraccionar cinco. Cada cuota parece pequeña, pero juntas pueden ahogar el presupuesto del mes siguiente”.

Categorías al alza y diferencias por edad

Todas las categorías de consumo, salvo cultura, experimentan un aumento tanto en intención de compra como en gasto medio. Moda, electrónica, deporte y hogar vuelven a ser los segmentos más demandados, mientras juegos, menaje y libros logran crecimientos significativos. La única excepción es el sector cultural, con música y cine, que sigue perdiendo peso debido a su digitalización y al escaso margen de descuento.

El análisis por edades refleja comportamientos distintos. Los jóvenes de 25 a 35 años son los que más recurren a financiación y concentran sus compras en moda, tecnología personal o gaming. Entre los 36 y 45 años, el grupo con mayor volumen de compra, destacan los bienes de mayor valor como electrodomésticos o equipamiento deportivo. Los consumidores de 46 a 65 años se muestran más prudentes, comparan más y mantienen un nivel de compra estable pero creciente.

El estudio detecta también un aumento constante en la participación masculina, que este año representa ya el 43,9% del total.

El Black Friday se confirma, así, como la fecha de consumo más relevante del año en España, marcada por más compradores, mayor presupuesto y un uso creciente de financiación. Sin embargo, la falta de planificación previa y la impulsividad siguen siendo los principales riesgos para los hogares. Como concluye Gallardo, “aprovechar las ofertas puede ser una buena estrategia, pero solo si se hace con cabeza. El verdadero descuento es no pagar más de lo que podemos asumir”.