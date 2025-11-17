Canarias tiene desaprovechados a 235.340 potenciales trabajadores

Canarias no saca partido a toda su fuerza laboral. El Archipiélago tiene absolutamente desaprovechadas a 236.340 personas, que reúnen las condiciones y que están en edad de trabajar. Suponen un 20% de lo que se conoce como población activa ampliada, es decir, la que se compone no solo de los ocupados y parados, sino que incluye además a aquellos que están inactivos pero que quieren trabajar. En total, son más de 200.000 ciudadanos que podrían alimentar el mercado laboral, a los que no se les está sacando rendimiento. Otra cuestión sería dilucidar si, en las condiciones actuales, la economía del Archipiélago tendría músculo suficiente para llegar a incorporarlos a todos.

Los datos publicados por la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostats) –basándose en datos de la Encuesta de Población Activa– revelan que Canarias se encuentra entre las regiones de España con una mayor tasa de fuerza de trabajo infrautilizada. Una estadística que encabezan Andalucía y Extremadura con un 25,7% y un 25,4% de su población activa ampliada desaprovechada.

Pero, ¿quiénes forman parte de este grupo de fuerza de trabajo infrautilizada? Normalmente, cuando se habla de la capacidad de crecimiento que tiene un mercado laboral se suele mirar únicamente hacia los desempleados. Es decir, personas que no están trabajando y están inscritos como demandantes de empleo en los organismos públicos correspondientes. Pero esa mano de obra a la que no se le está sacando el jugo va mucho más allá.

Composición

En el caso de Canarias ese 20,4% es el resultado de sumar los 172.200 parados que tiene en estos momentos el Archipiélago –y que suponen un 13,3% de la población activa– a las 36.284 personas que aún teniendo un empleo, trabajan menos horas de las que querrían. Canarios que se levantan cada mañana para ir a su puesto, pero en el que solo están media jornada o que solo trabajan de forma parcial, aunque están en disposición de ampliar su dedicación. Son los conocidos como subempleados y que en las Islas son el 3,6% del total de ocupados.

Pero todavía hay más. Ya que el estudio europeo –en el que se basa otro elaborado por el Observatorio catalán del Trabajo y el Modelo Productivo– también incluye en esta fuerza laboral desaprovechada a dos tipos de inactivos: los que no buscan empleo pero estarían en disposición de trabajar y los que buscan un trabajo a pesar de no estar en condiciones de incorporarse de forma inmediata. En Canarias, este grupo suma un total de 27.856 personas, el 3,5% del total de la población inactiva, el gran y heterogéneo saco en el que se incluye a todos los mayores de 16 años que no estén trabajando ni inscritos en el paro.

El estudio del Observatorio catalán también permite analizar el peso que cada grupo de trabajadores desaprovechados tiene respecto a la fuerza laboral desperdiciada. Y el análisis que realizan refleja aspectos curiosos. Canarias está ligeramente por encima de la media española en la tasa de trabajadores desaprovechados, que se sitúa en un 19,3%. De hecho, Canarias a pesar de que tener la tercera tasa de paro más alta de España, no tiene un porcentaje de trabajadores infrautilizados muy superior a regiones como Asturias o Castilla y León, con una tasa de paro cinco puntos inferior. ¿Por qué es esto posible? Porque en el Archipiélago el peso de los parados respecto al total de la fuerza laboral malgastada es muy alto –los desempleados representan el 65%– pero, en cambio, la cantidad de subempleo y de inactivos especiales es bastante limitada, comparada con otras regiones. Canarias tiene una cantidad de subempleo notablemente más baja que, por ejemplo, el País Vasco, donde sube un 5,5% del total de ocupados. De hecho, en esta comunidad autónoma los parados son minoría dentro de la fuerza laboral desaprovechada, un 46,7% respecto a los restantes subempleados e inactivos.

Una situación que da pie a una doble lectura. Por un lado que existen regiones en las que a pesar de que el paro es bajo, no necesariamente hay empleo de calidad, ya que existe un mayor volumen de trabajadores que no hacen todas las horas que querrían. Y por otro, que lo que se conoce como efecto desánimo es menos patente en el Archipiélago. Es decir, que quien quiere trabajar tienen mayor esperanza de encontrar trabajo si se apunta al paro y no alimentan el grupo de inactivos que quieren trabajar, como sí ocurre en otros territorios.