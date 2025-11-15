Las empresas solo sustituyen a tres de cada diez trabajadores canarios indisponibles

En lo que va de año se han contabilizado 30.053 bajas de trabajadores por incapacidad temporal en Canarias. En ese mismo tiempo se firmaron 9.802 contratos de sustitución, es decir, tres por cada diez trabajadores de los que la empresa no ha podido disponer. Los datos, recabados del Observatorio de Empleo de Canarias, llevan al sindicato CCOO a concluir que existe un ahorro para las empresas por esas ausencias, mientras que las patronales de las Islas rechazan esa afirmación y alertan de, entre otras cuestiones, la pérdida de competitividad de sus negocios.

El documento lo ha elaborado el Gabinete Técnico de la organización sindical, que reconoce la ausencia de datos que permitirían afinar el resultado. Se refieren de esa manera a la imposibilidad de conocer la motivación de cada una de las sustituciones: baja médica, vacaciones, permisos de maternidad o paternidad, u otros. No obstante, del cruce de ambas variables concluyen en la invalidez del argumento expuesto por las organizaciones empresariales sobre los costes que genera la sustitución de las personas que no van al trabajo. «Las bajas laborales suponen un sustancial beneficio económico para las empresas», sostiene CCOO-Canarias en la nota informativa titulada Las bajas por incapacidad temporal (IT) y los contratos de sustitución en Canarias.

Carga de trabajo

Contra ello, el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, asegura que un adelgazamiento temporal de los costes de personal «no equivale a mejorar la eficiencia ni la rentabilidad». En lo que ambas partes coinciden es en señalar el aumento de la carga de trabajo del resto de la plantilla como uno de los problemas; el sindicato para denunciar un abuso de posición de los empresarios y las patronales para explicar que la sustitución sería más barata de cara a evitar «descensos en la productividad, aumento del estrés laboral y mayor probabilidad de nuevas bajas».

La organización sindical incide en que la Seguridad Social paga las cotizaciones a partir de los 18 meses de baja

Si es así, ¿por qué entonces no se sustituye a cada trabajador ausente? Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), alude a las continuas llamadas de atención que lanzan desde su organización por la imposibilidad que encuentran no pocos negocios para cubrir sus vacantes. Al terminar octubre había 147.679 personas registradas en las listas del paro en las Islas. Sin embargo, son numerosas las ofertas de empleo que no encuentran quien las cubra.

Diferentes trabajos

A ello, Ortega añade las características del trabajo que desempeña el empleado ausente. «Si es quien lleva la contabilidad de la empresa, difícilmente vas a poder contratar a alguien nuevo sin que el negocio se resienta, otra cosa es que sea un mozo de almacén cuya misión es mover cajas para tener todo en orden y bien dispuesto», explica. En resumen, en su opinión es la mano de obra menos cualificada la que admite un parcheo rápido.

En este punto vuelve a tener espacio el sobrecoste que, según Alfonso, suponen las bajas a las empresas. Son los que él denomina «costes indirectos», entre los que incluye la «reorganización, formación de sustitutos, pérdida de calidad o de clientes», que en conjunto, «superan con creces los supuestos ahorros en cotización», siempre según el presidente de CEOE-Tenerife.

Seguridad Social

El Gabinete Técnico de CCOO-Canarias señaló precisamente que es la Seguridad Social la que «a partir de cierto umbral temporal» –18 meses– se hace cargo «del coste derivado de la baja». Esto conjugado por la escasa tasa de sustitución constituye la razón principal que conduce a la organización sindical a concluir en el ahorro que obtienen las empresas.

Los empresarios exponen los costes que se derivan de la formación de sustitutos y la reorganización

Ante ese argumento, Pedro Ortega pone énfasis en el pequeño tamaño que tiene la inmensa mayoría del tejido empresarial canario. De tal manera que, según expone, «difícilmente va a poder una microempresa de dos empleados afrontar otra contratación a la vez que paga durante año y medio los gastos sociales del trabajador que está de baja».

El trabajo desarrollado por el Gabinete Técnico de CCOO-Canarias reconoce, asimismo, un paulatino acercamiento entre bajas por incapacidad temporal y contratos de sustitución «a partir de la última reforma laboral». En 2022 se produjeron 43.021 bajas por enfermedad en el Archipiélago y solo se rubricaron 7.036 contratos de interinidad. Es decir, se doblaba entonces la actual proporción y solo había una entrada en las plantillas por cada seis salidas por incapacidades temporales.