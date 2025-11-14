La cadena dubaití Sunset Hospitality abrirá en mayo en Sitges su tercer hotel METT de España

Después de un breve tiempo cerrado, el coqueto hotel Capri de Sitges, un establecimiento que ocupa una de las esquinas más privilegiadas de esta localidad de la costa catalana, a un tiro de piedra del paseo Marítimo, está a punto de recuperar su antiguo esplendor. Los trabajos de rehabilitación, que empezaron hace unos meses, quedarán previsiblemente completados el próximo mayo, la fecha en la que reabrirá convertido en un hotel boutique, de la mano de la cadena hotelera Sunset Hotels Group, la misma que el pasado septiembre reestrenó el histórico Hotel La Florida, en la falda del Tibidabo, en Barcelona. El nuevo hotel METT de Sitges será el tercero que esta empresa de capital dubaití gestione en España, junto con el ya citado de la capital barcelonesa y el de Marbella-Estepona (Málaga).

"Es uno de los proyectos de METT para 2026, en este caso en colaboración con el fondo AX Partners, que es el propietario del establecimiento", explica Jaime Buxó, consejero delegado de la división hotelera de Sunset Hospitality Group. El proyecto que se está llevando a cabo en Sitges ha supuesto una inversión de 20 millones de euros para una renovación integral del inmueble, respetando su esencia original en una antigua villa de veraneo y potenciando la calidad de sus instalaciones y servicios. "La idea, como ya se hizo con La Florida, es convertirlo este alojamiento de tres estrellas, que son las que tenía hasta ahora, en un cinco estrellas", detalla Buxó, en conversación con este diario.

Fundado en 1959 por Magí Carbonell y Natalia Mellado como un pequeño hostal de nueve habitaciones, el Capri se convirtió con los años en un referente en el popular municipio costero del sur de Barcelona. A lo largo de sus 65 años de historia, el pequeño establecimiento originario fue creciendo, anexionando varias de las villas vecinas de estilo modernista, hasta ocupar un total de cinco chalets conectados entre sí por jardines, con zona de relax, piscina y un 'guest corner'. En el momento de su adquisición por parte de AX Partners la gestión del hotel la realizaba la tercera generación de la familia Carbonell-Mellado.

Obras en los jardines del antiguo Hotel Capri, que reabrirá en mayo como nuevo establecimiento METT, de la cadena Sunset Hospitality Group. / Zowy Voeten / EPC

La venta del Capri en seguida despertó interés en el sector, de manera que la compradora AX Partners recibió llamadas de "numerosas marcas interesadas en operar este mítico hotel". Finalmente, la opción fue de la Sunset Hospitality "por su capacidad de crear hoteles singulares, con una propuesta de restauración única que dará al hotel y a la ciudad de Sitges un nuevo punto gastronómico de referencia", explicaba recientemente Aleix Recasens, socio fundador del fondo inversor propietario del inmueble. El desarrollo se llevará a cabo bajo el sello de Casa METT, una propuesta boutique de la marca, diseñada para propiedades de menor escala que destacan por tener un carácter único y autenticidad.

Mallorca, Ibiza, Alicante y Madrid

Con más de un centenar de unidades de negocio presentes en 26 países, Sunset Hospitality es un grupo del sector del ocio y el turismo que, además de hoteles, "también cuenta con restaurantes, con propuestas de espectáculos de noche, con 'beach clubs' y, para 2026, prevé incorporar una división específica de clubs privados y otra de un nuevo género, el 'social gaming', con boleras y otros tipos de entretenimientos para todos los públicos", cuenta el CEO de METT. En lo referido al ámbito hotelero, "el grupo no deja de mirar a España, que ve como un destino muy interesante, por su capacidad para atraer clientes de mercados como Estados Unidos, el Extremo Oriente y Oriente Medio", prosigue Buxó, que adelanta que Mallorca, Ibiza, Alicante, Málaga y Madrid son los lugares por los que, ahora mismo, está apostando la compañía en términos de expansión.

Por su parte, AX partners, que tiene sede en Barcelona y en Luxemburgo, sigue trabajando en la creación de una cartera de activos emblemáticos arrendados a operadores del sector de primer nivel y reconocidas marcas. Para la adquisición del Hotel Capri, la compañía ha contado "con el respaldo financiero de reconocidos inversores privados y 'family offices' nacionales e internacionales", detalla Recasens. La idea del grupo es "afianzarse como uno de los principales 'players' de inversión hotelera en los próximos años", agrega.