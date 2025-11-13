Yolanda Díaz anuncia el permiso retribuido de 4 días por la borrasca Claudia: "se puede modificar su jornada con alerta naranja o roja"

Miles de trabajadores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife enfrentan hoy y mañana los riesgos de la borrasca Claudia durante su jornada laboral. Muchas personas ya han acudido a sus puestos de trabajo, mientras que otras se irán incorporando a lo largo del día. Es fundamental que todos estén informados sobre sus derechos ante los avisos amarillos y naranjas decretados en todas las islas del archipiélago, para saber cómo actuar de manera adecuada.

El artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales crea un marco de protección: "Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo".

En 2024, el Gobierno implementó el denominado 'permiso climático', un derecho laboral que permite a los trabajadores disfrutar de hasta 4 días de ausencia justificada y retribuida en casos de emergencia, como fenómenos meteorológicos extremos o desastres naturales.

Yolanda Díaz avisa a sus trabajadores de sus derechos

Desde la aprobación de este nuevo derecho laboral en noviembre de 2024, poco después de la DANA en Valencia, miles de trabajadores han podido beneficiarse de medidas de prevención frente a riesgos laborales durante lluvias intensas, olas de calor y otros fenómenos meteorológicos. Este permiso, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, está contemplado en el Real Decreto-ley 8/2024, que introdujo modificaciones en materia laboral y en la prevención de riesgos relacionados con el cambio climático y desastres naturales. El ministerio destaca la importancia de estas disposiciones ante las alertas rojas y naranjas vigentes.

Yolanda Díaz ha sido muy clara en sus redes sociales y ha recordado a los trabajadores sus derechos: "Varias zonas del país están en alerta por clima adverso. Os recuerdo que cuando se emite una alerta naranja o roja tienes derecho a reducir o modificar tu jornada. Además, tienes 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al centro de trabajo". La ministra de Trabajo escribía en la red social Bluesky este mensaje hace unas semanas este mensaje que se puede aplicar ahora.

Así puedes pedir el "Permiso Climático"

Todos los trabajadores tienen el derecho a solicitar este permiso retribuido de 4 días siempre que exista un riesgo para su seguridad. Los afectados tendrás que informar lo más pronto posible sobre la incapacidad para presentarte al trabajo debido a condiciones meteorológicas adversas. Para ello, se deberá justificar la imposibilidad de desplazarte presentando las alertas de las autoridades o presentando pruebas que muestren el riesgo real.

Qué hacer si no puedes acudir al trabajo por el temporal

1. Avisar de inmediato a la empresa

Tan pronto como detectes que no puedes acudir a tu puesto de trabajo por culpa de un fenómeno meteorológico adverso (como lluvias torrenciales, inundaciones, vientos huracanados o cortes de carretera), comunícalo a tu empleador o responsable directo. Es importante hacerlo por escrito —correo electrónico, mensaje o el canal interno habitual— para dejar constancia de la notificación.

2. Justificar la imposibilidad de desplazarte

Deberás acreditar la situación presentando una alerta o aviso oficial emitido por organismos competentes, como:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Protección Civil

La Dirección General de Tráfico (DGT)

O bien cualquier autoridad local o autonómica que haya declarado la alerta.

En caso de no existir una alerta oficial en tu zona, podrás describir por escrito la situación concreta que supone un riesgo grave o inminente (por ejemplo, carreteras cortadas, riadas o peligro de desprendimientos).

3. Valorar el teletrabajo como alternativa

Si las circunstancias lo permiten y la empresa dispone de medios técnicos adecuados, se puede acordar la opción de teletrabajar durante los días afectados por el temporal, evitando así la pérdida de productividad y garantizando la seguridad del trabajador.

Para que se otorgue el permiso, debe existir una alerta meteorológica oficial o una situación de riesgo grave e inminente que impida o dificulte el acceso al lugar de trabajo. Esta circunstancia debe afectar directamente al desplazamiento o comprometer la seguridad y salud del trabajador. El permiso es de carácter retribuido, lo que significa que la empresa está obligada a abonar el salario correspondiente durante los días de ausencia. Su duración máxima será de cuatro días consecutivos, salvo que las autoridades decidan prolongar la situación de emergencia.

Si la borrasca Claudia te impide ir a trabajar, avisa de inmediato, documenta el riesgo y mantén la comunicación con tu empresa. El permiso climático no solo protege tus derechos laborales, sino también tu seguridad personal, evitando desplazamientos peligrosos en situaciones extremas.